Tunisie: Maître Lamjed Belkahia, Secrétaire général du CAB - «Marge de manœuvre restreinte ! »

« Réfléchir avant d'agir !»

« A mon avis, il n'y a pas de solution à cela. Lors du mercato d'hiver, les recrutements visent des joueurs compétitifs et n'attendent pas car la trêve ne dure pas longtemps. Il faut réfléchir vite et faire en sorte de réaliser une bonne opération. Il s'agit d'une opportunité qui peut ne pas être renouvelée dans l'avenir. L'essentiel est de bien savoir négocier le transfert. Ainsi le joueur en question trouvera son compte et son club d'origine pourra bénéficier de rentrées d'argent qui viendront boucher un trou dans les caisses. Retenir un joueur contre son gré ou reporter son transfert ne sert aucune partie.

Dans ce cas , le joueur finira la saison en ayant l'esprit ailleurs et on risque une relation conflictuelle. Son recrutement dans un club d'un pays du Golfe n'est pas garanti à ce moment-là. Et là tout le monde sera perdant ! Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Le joueur tunisien n'est pas à blâmer non plus, il a bien le droit de penser à l'amélioration de sa situation matérielle d'autant que sa carrière est courte dans le temps. Rien de plus légitime !»