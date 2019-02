Tunisie: Zoubeir Boughneya (ancien buteur international de l'EST) - «La formation comme solution»

Mais ma vision de la question s'oriente plutôt vers la formation des jeunes.

Il faut que nos clubs comprennent une chose importante : rien ne vaut la formation et la constitution d'une bonne pépinière, susceptible de garantir le passage de témoin sans cassure de rythme ni de performance au sein d'une équipe. On peut même se spécialiser dans l'exportation de jeunes talents, notamment vers l'Europe, comme l'ont déjà fait plusieurs pays africains. De plus, le départ des joueurs-clés ne laissera plus de vide au sein des clubs. La France est, à mon avis, le meilleur exemple à suivre dans ce domaine. Depuis 1998, les joueurs et les entraîneurs français ont envahi le monde. Ils sont partout, et ce, grâce aux centres de formation de jeunes et de cadres sportifs qui pullulent en France depuis plus de vingt ans. Les fruits, comme tout un chacun le sait, sont palpables pour la France : deux historiques Coupes du monde (1998 et 2018).

Toutefois, cette formation, devenue plus que jamais auparavant vitale pour notre football, mérite un débat national auquel tous les spécialistes, notamment les grands footballeurs, doivent prendre part avec pour but d'arrêter les recommandations à mettre en exécution».