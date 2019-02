Soudan: Al-Bashir - La sécurité et la stabilité en phase avec les processus de développement

Al-Obeid — - Le Président de la République et Commandant en Chef des Forces Armées Soudanaises (FAS), le Maréchal Omer Al-Bashir, a affirmé que la Sécurité et la Stabilité sont éléments indispensables pour le Processus de Développement, soulignant les réalisations de l'Etat du Nord-Kordofan moyennant son Projet de Nafeer (travail collectif).

Le Président de la République, s'adressant aux Sous-officiers et aux Soldats de la 5ème Division d'Infanterie (Haganah) et aux autres Forces Régulières présidés par le Chef d'Eta-Majeur des Forces Terrestres, a confirmé que l'Etat continue de réhabiliter les FAS et les Forces Régulières par le biais d'une Formation et de moyens lui permettant de s'acquitter pleinement de leurs Taches.

Le Président a loué la Cohésion et l'Harmonie entre toutes les Composantes des FAS et des autres Forces Régulières.

Le Commandant de la 5ème Division d'Infanterie, le Maj-Gén. Mohamad Khider Mohamed, a déclaré que les FAS et les Forces Régulières s'activaient pleinement ensemble afin de maintenir la Sécurité et la Stabilité de l'Etat, soulignant que cet Etat est complètement Stable et Sécurisé.

Pour sa part, Ahmed Mohammed Haroun Wali de l'Etat du Nord-Kordofan a salué le rôle héroïque de la Division de Haganah dans le Nord-Kordofan et ses marques tout au long de l'Histoire, rappelant son rôle Efficace dans le Processus de Collecte des Armes.