Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe inflige un score record au Club africain

C'est une valise que l'équipe tunisienne a ramené chez elle, réduite à sa plus simple expression par les Corbeaux de Lubumbashi, le 2 février, dans leur stade de la commune de Kamalondo. L'opposition comptait pour la troisième journée de la phase des groupes de la 23e Ligue des champions d'Afrique.

Les joueurs de Pamphile Miyaho Kazembe ont débuté leur festival à la 11e mn par le défenseur central, Kevin Mondeko. Le deuxième but est arrivé à la 23e par le biais de Miché Mika. A la 37e, Jackson Muleka s'est illustré avec le troisième but, avant que Kevin Mondeko ne soit revenu à la charge pour le quatrième but à la 39e mn. A la fin de la première période, Mazembe disposait déjà d'une confortable avance de quatre buts à zéro. Au retour des vestiaires, il a fallu attendre la 61e mn pour voir le doublé de Jackson Muleka sur une passe d'Issama Mpeko, dans le dos d'une défense du Club africain statique, apathique. A la 63e, Meschak Elia a remplacé le Malien Sissoko.

A la 74e mn, le coach MihayoKazembe a fait deux remplacements, avec la sortie de l'Ougandais Joseph Benson Ochaya, laissant sa place à Arsène Zola, et Rainford Kalaba qui a cédé la sienne à Glody Likonza. Deux minutes plus tard, Jackson Mulekaa a déposé le cuir sur la tête de Trésor Mputu qui a battu le portier Charfi du Club africain. Six buts à zéro pour les Corbeaux du Grand Katanga. A la 80e m, Mescha a conclu par une frappe sèche en dehors de la surface de réparation, une combinaison d'une dizaine de passes des joueurs de Pamphile exécutée en maîtres absolus de jeu, avec la dernière passe de Glody Likonza. Et en toute logique, le maestro du jour, Trésor Mputu, à la 83e mn, a clôturé cette première victoire des Corbeaux en compétition africaine avec cet impressionnant score de huit buts.

Un score exceptionnel pour le TP Mazembe, presque assuré de se qualifier pour les quarts de finale, oubliant naturellement la déconfiture de la deuxième journée face à CS Constantine (zéro but à trois) en terre algérienne. L'on signale que c'est la plus grosse défaite de l'histoire du Club africain pour laquelle le président Abdessalem Younsi a exprimé sa très grande déception et sa totale incompréhension. Il s'est excusé auprès des supporters de son club sur "Mosaïque FM" et indiqué que cette défaite était une responsabilité collective. Les problèmes qui secouent le club actuellement et les dettes, a-t-il dit, ne reflètent pas les efforts fournis par les membres du comité directeur ces derniers mois pour faire sortir le Club africain du gouffre.

Dans ce groupe, le match CS Constantine contre Ismaïly d'Egypte ne s'est pas joué car, la Confédération africaine de football a exclu le club égyptien, accusé des violences lors de sa renconte contre le Club africain de Tunis. Les qualifications se joueront désormais entre les trois clubs. Le prochain match des Corbeaux aura lieu à Tunis, avant de recevoir CS Constantine dans son stade de la commune de Kamalondo. En attendant, Constantine compte six points, Mazembe trois et Club africain zéro. Les points obtenus contre Ismaïly ont été écartés.