Congo-Kinshasa: Alternance au sommet de l'Etat - La RDC a montré l'exemple en matière de démocratie

L'affirmation est du secrétaire fédéral du PPRD/Chine, Stephen Bwansa, saluant avec ferveur la passation civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Dans un message, il met en exergue le rôle majeur du président sortant.

La passation civilisée et pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC), le 24 janvier dernier, entre les présidents Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi est une première dans la sous-région de l'Afrique centrale, a indiqué Stephen Bwansa, ajoutant que des fleurs sont de plus en jetées au président Kabila qui a fait montre d'abnégation en cédant, par respect pour la Constitution, le pouvoir à son successeur. A partir de Beijing, il a tenu à saluer particulièrement cette alternance à la tête du pays.

Parlant du président sortant, il déclare dans son message : « A mon humble avis, le camarade Joseph Kabila Kabange et ma famille politique avons aujourd'hui démontré à la face du monde le sens le plus élémentaire de l'équilibre politique et démocratique pour la bonne marche de la République. Savoir déjouer les stratégies du chaos des ennemis du Congo mises en marche pour la cause des intérêts de certains clubs financiers internationaux occultes oblige la discipline et la constance tout en associant les règles du caractère de la force et puissance de l'aigle tout comme de l'agneau. Ainsi, nous félicitons le très cher compatriote et camarade Joseph Kabila Kabange pour l'esprit de liberté démocratique qu'il vient de faire montre à la nation congolaise ».

D'après Stephen Bwansa, Joseph Kabila a fait de la RDC un exemple en matière de démocratie pour d'autres pays qui peuvent s'en inspirer. Dans son message, il pense que la démocratie est un exercice qu'il faudrait appliquer avec beaucoup de stratégies politiques, programme de développement, innovation, humilité, courage et puissance. Pour les moins avertis, indique-t-il, la démocratie est une fin, tandis que pour des hommes affermis, elle reste un processus qui renvoie sur deux systèmes importants, à savoir la conservation et l'exercice du pouvoir, alors que l'accession au pouvoir par les urnes reste et restera toujours un moyen contestable dans le monde politique et les bases politiques respectives.

Et Stephen Bwansa note qu'il y a une nette différence entre les esprits éclairés qui s'inclinent par stratégie devant le résultat des urnes, et ceux qui dirigent le monde politique alors que celui-ci n'est autre chose qu'une démocratie de servitude intellectuelle et celle de la liberté pour la conquête ou la reconquête du pouvoir. « Ainsi, la République démocratique du Congo, par sa jeune démocratie, vient de donner une leçon politique et de démocratie dont certains Etats, selon les cas, peuvent s'inspirer de par leur passé historique et culturel afin que la démocratie serve l'intérêt de l'humain », soutient-il. Stephen Bwansa présente au finish ses félicitations au président Félix Tshisekedi et l'encourage à continuer la lutte du développement, de paix ainsi que de l'indépendance politique et démocratique de la RDC.