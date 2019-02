Congo-Kinshasa/Algérie: CAF-C1 - V.Club accroché par JS Saoura d'Algérie

Après avoir mené par deux buts à zéro dans les deux premiers quarts d'heure de la partie, les Dauphins noirs de Kinshasa n'ont pas pu concrétiser leur domination à domicile face au club algérien, en troisième journée de la phase des groupes de la compétition.

L'AS V.Club n'a pas réussi, le 2 février au stade des Martyrs de Kinshasa, à dicter sa loi à la Jeunesse sportive de Saoura d'Algérie, en troisième journée du groupe D de la phase de poules de la 23e édition de la Ligue des champions d'Afrique. Après avoir mené par deux buts à zéro, les Dauphins noirs de la capitale congolaise ont été rejoints au score, piégés dans deux attaques apparemment anodines des joueurs algériens. Tout avait pourtant bien commencé pour les joueurs de Florent Ibenge avec l'ouverture du score par Francis Kazadi Kasengu, à la 14e mn, sur une passe de Rossein Tuisila. À la 36e, c'est encore Rossien Tuisila Kisinda qui a trouvé Jean-Marc Makusu pour le second but de V.Club.

Mais, les poulains de Florent Ibenge ont baissé de régime, laissant Saoura développer son jeu, vif et rapide, jusqu'à se faire surprendre. Peu avant la pause, le défenseur central, Yannick Bangala Litombo, pris de vitesse, a fauché l'attaquant tanzanien Thomas Ulimwengu du club algérien dans la surface de réparation. Et à la 45e mn, El Amine Hammia a réduit l'écart sur penalty accordé par l'arbitre de la partie.

Alors que V.Club pouvait conserver cette avance au tableau d'affichage et s'assurer les trois points de la victoire pour cette rencontre, l'équipe de Florent Ibenge a laissé le jeu ouvert, se ruant en attaque pour chercher le troisième but qui, certes, allait définitivement garantir sa victoire. Mais au lieu de marquer ce but, V.Club a plutôt été rejoint dans les tout derniers instants de la partie, avec l'égalisation de Sid Yahia Cherif sur une offensive pas très maîtrisée par ses joueurs.

Au coup de sifflet final, le score a été donc été assez décevant pour le club tuteuré par le général Gabriel Amis Kumba « Tango Four » : deux buts partout. Les deux équipes vont se retrouver le 12 février, à Bechar, en Algérie, pour le compte de la 4e journée. Un succès ou un autre match nul serait rassurant pour les deux prochaines rencontres en Tanzanie contre Simba et Al Ahli d'Egypte à Kinshasa. V.Club est deuxième du groupe avec quatre points, devant Simba qui en a trois et JS Saoura deux. Vainqueur de Simba par cinq buts à zéro en troisième journée, Al Ahli d'Egypte est leader du groupe avec sept points.