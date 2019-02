Cote d'Ivoire: Visite de travail - Le Chef d'Etat-major de la Marine nationale, l'Amiral N'Guessan K. Célestin au Port sécurité d'Abidjan

Le chef d'Etat-major général de la Marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kouamé Célestin a effectué, ce lundi 04 février 2019, une visite de travail au Directeur général du Port sécurité sis au Port autonome d'Abidjan.

Après sa prise de commandement le 05 janvier dernier, l'Amiral Nguessan a engagé un vaste programme de visite aux partenaires de la Marine et redynamiser les plateformes de coopérations nationales dans la lutte contre les actes malveillants dans les eaux et mieux sécuriser l'économie ivoirienne.

Le Port sécurité d'Abidjan (PSA), garant des normes de certificat ayant pour but de protéger l'industrie maritime des actes malveillants, demeure un partenaire déterminant en sécurité des rades ivoiriennes, d'où la première étape du périple que débute le premier responsable de la Marine. Il rencontrera successivement le port autonome d'Abidjan (PAA), la Carena etc.

Prise de contacts, faire l'état des lieux et formaliser la collaboration avec les partenaires etc, sont entre autres les axes centraux de l'initiative entamée par l'Etat-major des Marins ivoiriens.

« Je voudrais mettre à profit ces occasions de rencontres avec nos partenaires, pour lancer des bases de réflexions et de collaborations de nature à améliorer le cadre de coopération pour une sécurité plus efficiente des plans d'eaux ivoiriennes », a indiqué l'Amiral Nguessan.

Vu les enjeux de sécurité pour les marins, les passagers, les navires et les usagers de la mer et des littoraux et les risques croissants liés au trafic récurrent de navires au tonnage de plus en plus élevé, il est obligatoire de fortifier les collaborations pour venir à bout de ces fléaux. « Cette belle initiative nous rendra encore plus fort.

Il est vrai que le Centre Opérationnel de la Marine (COM) nous accompagne déjà bien, mais la formalisation de nos collaborations, stimulera autour d'un protocole d'accords nous fera manifestement bénéficier des fortes capacités de la Marine nationale », s'est réjoui le Directeur général du port sécurité du Port autonome d'Abidjan.

Entouré des capitaines de vaisseaux Yeman S. Achille et Palé Djami respectivement chef du bureau emploi opérations (BEO) et commandant la compagnie des fusiliers marins commandos (FUMACO), le chef d'état-major de la marine a désormais redistribué les cartes : charger exclusivement les commandos de toutes les manœuvres de sécurisation, avec à la manette le chef des opérations de la Marine.