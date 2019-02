Congo-Brazzaville: Département du Pool - La population de Kindamba attend le rétablissement de l'électricité

Malgré la paix retrouvée, la localité est toujours plongée dans le noir depuis 2016, après avoir été électrifiée en 2004, grâce aux efforts du gouvernement qui a consenti de gros moyens dans le cadre de la municipalisation accélérée.

Les récents événements sociopolitiques que le Pool a connus ont pratiquement réduit à zéro tous les efforts déployés par les pouvoirs publics dans plusieurs domaines de la vie. En effet, épargnée des combats opposant les éléments de la force publique aux ninjas du pasteur Ntoumi, la localité de Kindamba a, cependant, été victime des actes de banditisme perpétrés par ses propres fils ayant soutenu l'ancien chef de guerre. Se trouvant aujourd'hui dans l'herbe, la ville pose quelques problèmes en termes d'insécurité, surtout lorsqu'il s'agit de partir d'un quartier à un autre la nuit.

« Pour nous qui venons à peine d'arriver dans la localité, le problème de l'herbe nous fait peur, surtout lorsqu'il s'agit de se déplacer d'un endroit à un autre la nuit », s'est plaint un fonctionnaire qui a regagné récemment son poste de travail.

Du côté des autorités, l'on mise sur le retour effectif de la paix, premier facteur pour tout développement. « Le courant a fonctionné ici jusqu'en 2016. Les événements que nous avons connus ont fait que Kindamba se plonge dans l'obscurité à cause de l'incivisme de certaines personnes. Je pense que cette paix retrouvée va se consolider de plus en plus », a expliqué l'administrateur-maire de Kindamba, Bienvenu Balossa.

Le réseau électrique était totalement refait avec les deux groupes électrogènes dont la ville s'était dotée depuis 2014. « L'entreprise RMT a mis en place toutes les installations que vous voyez, aujourd'hui la Centrale électrique est là, les inciviques sont allés la vandaliser en emportant les batteries et autres... Nous espérons qu'à la faveur de la paix retrouvée, le gouvernement fera ce qu'il a fait hier, de telle sorte que les plaques solaires reviennent et que la centrale redémarre de nouveau », a-t-il poursuivi.

En attendant le rétablissement de cette denrée rare, la population continue de payer un lourd tribut, à l'instar des élèves qui révisent des leçons avec des lampes torches. Une pratique jadis bannie mais qui refait surface à cause des actes inciviques. « Quand il y avait le courant, les élèves étaient les plus heureux, ils révisaient leurs leçons aux pieds des lampadaires. À cause de l'obscurité, ils sont revenus dans l'ancien système en utilisant des bougies et des lampes non appropriées alors qu'il y a un grand circuit électrique qui existe à Kindamba et que l'Etat avait investi beaucoup de moyens », a regretté Bienvenu Balossa, espérant que le gouvernement va vite réagir pour redonner du sourire à la population.

Des logements sociaux vacants

Le gouvernement a construit depuis 2009, par l'entremise de la Société de promotion et de gestion immobilière, actuelle Société de promotion immobilière (Soprim), trente logements sociaux à Kindamba. L'Etat qui a acheté onze maisons auprès de la Soprim les a mises à la disposition des fonctionnaires et de la mairie depuis 2013. Les dix-neuf autres logements non utilisés se trouvent actuellement dans l'herbe.

« S'agissant des logements sociaux, c'est le président de la République qui les a mis à la disposition de la ville. Nous avons fait une fiche auprès de la Soprim pour qu'une délégation descende sur les lieux afin qu'on affecte les autres logements aux fonctionnaires. Nous sommes en pourparlers avec cette société pour que nous regardions cette question afin d' éviter que l'herbe pousse tel que nous l'observons aujourd'hui », a-t-il conclu.

Notons que la population de cette localité située à moins de 300 km de Brazzaville est estimée à près de 6 380 habitants. Mais, bon nombre de personnes ne semblent pas encore regagner leur domicile. Au regard de la situation actuelle, on peut dire que l'espoir suscité par la municipalisation du département du Pool est en voie de s'étioler. Même la route Kindamba-Mindouli qui n'était plus un bourbier depuis quelques années semble le redevenir, surtout en période des pluies.