Congo-Brazzaville: Audiovisuel - Ouverture imminente de la phase II du stage de formation des étudiants

Le directeur général de l'entreprise Visionpro, Daaverlin Gondou Mbio, a assuré le 4 février à Brazzaville, au cours d'un entretien, la relance du stage de formation des étudiants spécialisés dans les métiers du secteur.

L'objectif poursuivi est de lutter contre l'oisiveté juvénile et de promouvoir les métiers de la télévision ainsi que du cinéma afin d'offrir un cadre d'apprentissage ainsi que de travail aux étudiants en sciences et techniques de la communication.

La seconde phase du stage qui débutera en mi-février est plus corsée par les modules de formation plus pratiques : émission culturelle (littérature, musique, cinéma, théâtre), prise de vue et de son, réalisation télé, montage vidéo, animateur-chroniqueur, écriture journalistique supplémentée par des magazines d'informations, grand public, sportives, santé et droit de l'homme.

« Il existe plusieurs réalisateurs de cinéma, de télévision, cadreurs, monteurs et autres. Mais ces derniers exercent le métier avec beaucoup de difficultés et très souvent, les résultats de leurs réalisations ne sont pas de bonne qualité si bien qu'elles ne sont pas retenues pour être diffusées au-delà de nos frontières », a indiqué Daaverlin Gondou Mbio.

Très préoccupé par le secteur de l'industrie audiovisuelle et cinématographique, il a ajouté que les difficultés rencontrées par les réalisateurs et techniciens sont, entre autres, le manque de contact avec le matériel professionnel ; l'inexistence d'un centre de formation pratique pour les métiers de l'audiovisuel et la défaillance des financements pour la réalisation des productions.

En accord avec les bailleurs nationaux ou ceux d'ailleurs, l'entreprise Visionpro, spécialisée dans la production audiovisuelle, envisage sous peu l'ouverture, à Brazzaville, d'un grand centre de formation pratique des métiers de ce secteur. Par ailleurs, le directeur général de cette entreprise reste confiant de la signature prochaine d'éventuels accords de partenariats avec les autres bailleurs pour soutenir son œuvre.

Signalons que les finalistes de la première édition du stage de formation avaient bénéficié des attestions de participation cosignées par la direction de l'entreprise et la direction du Palais des congrès de Brazzaville.