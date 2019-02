Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Nkayi va abriter une journée citoyenne dénommée « Les amis de la canne »

L'annonce a été faite par le comité préparatoire de l'événement, au cours d'un point de presse le 4 février, à Pointe-Noire.

Initiée par le Cercle de réflexion jeunesse Nkayi développement, la journée citoyenne est prévue en avril sur le thème « Préservons notre patrimoine commun qui est Saris-Congo ». Elle se fixe quelques objectifs, notamment ouvrir un cadre de concertation et de dialogue d'échange pour promouvoir les valeurs civiques en vue de forger une opinion favorable au développement; favoriser la diffusion de l'information sur les valeurs civiques, les droits et devoirs du citoyen afin de lutter contre les incendies d'origine criminelle des plantations des cannes à sucre de N'kayi; inviter les habitants de cette ville et de ses environs à observer les exigences de la bonne moralité du citoyen .

Les membres du comité d'organisation de la journée se sont indignés des incendies criminels survenus en mars et avril derniers. Aussi, estiment-ils, cette rencontre permettra d'impulser une nouvelle culture en vue de l'émergence d'une citoyenneté susceptible de participer au développement communautaire.

« N'kayi, ville à vocation agro-industrielle, citadelle protectrice de la légalité républicaine, a traversé une difficulté. C'est pour cela que la journée citoyenne dénommée Les amis de la canne s'impose nécessairement afin de susciter une prise de conscience de la société civile, des politiques, des élus locaux, des leaders d'opinions, des chefs traditionnels, des confessions religieuses et autres. En rapport à ces incendies, les membres de ce cercle s'y impliquent en invitant la conscience collective des habitants de la ville de N'kayi pour mieux éradiquer ces actes inciviques », stipule la déclaration des membres du cercle.

Le Cercle de réflexion jeunesse N'kayi développement est un espace d'échange de point de vues et de réflexion sur les grandes questions d'intérêt général. Il formule des propositions aux problèmes socio-économiques et culturels qui se posent dans la ville de N'kayi en particulier et au Congo en général. Le président d'honneur du comité préparatoire de la journée citoyenne "Les amis de la canne" est Bienvenu Hondolo pendant que Brice Kivouna, Rock Backalat Mberi, Aubert Koula en sont les membres.