Cote d'Ivoire: Mobilisation des recettes fiscales - La DGI décline ses priorités pour 2019

« La poursuite de la politique de décentralisation ; la digitalisation des méthodes, des outils de travail et de gestion ; l'assainissement du fichier des contribuables ; le renforcement de l'autorité morale ; l'optimisation du contrôle fiscal ; l'amélioration du système d'information... ».

Ce sont entre autres les objectifs poursuivis par la Direction générale des Impôts pour l'année 2019. Ces propos ont été tenus ce vendredi à Yamoussoukro, par le Directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, à l'occasion d'un séminaire bilan qui se tient du 31 janvier au 2 février 2019, sous le thème central : « Analyse des résultats de l'année 2018 et perspectives pour l'année 2019 », suivi du thème technique : « Enjeux et défis de l'organisation et financement de la DGI pour la mobilisation des recettes. ».

Selon Ouattara Sié Abou, les objectifs de recettes des régies financières sont déterminés en étroite collaboration avec tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique économique et financière du gouvernement, ainsi que les partenaires au développement, à savoir le FMI, la banque mondiale.

Ainsi pour l'année 2019, les objectifs de recettes brutes assignées à la DGI sont fixés à 2.513,4 milliards FCFA, soit une hausse de 374,4 milliards par rapport aux réalisations de 2018. C'est-à-dire une progression de 17,5%.

En ce qui concerne l'année 2018, le Dg des Impôts a rappelé que ce sont des recettes fiscales de 2.146,9 milliards pour un objectif de 2.170,2 milliards qui ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 99%. Avec les recettes de l'année 2017 qui se chiffraient à 1963,4 milliards, l'on note une hausse de 1835 milliards soit 9,3% de taux de croissance.

A en croire Ouattara Sié Abou, cette progression est portée à 12,3% hors droits d'enregistrement, café, cacao et revenus pétrole et gaz. Précisant que ce taux est plus élevé que celui de la croissance de l'économie.

Ce record, a été qualifié par le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, comme exceptionnel et une prouesse dans l'histoire du recouvrement des impôts en Côte d'Ivoire.

Pour lui, ce résultat est à la fois, le fruit de l'appui de la tutelle et des efforts consentis par l'ensemble des services des impôts. Ajoutant que c'est la première fois que la DGI mobilise un tel exploit en franchissant le seuil de 2000 milliards FCFA.