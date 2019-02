Cote d'Ivoire: Université Félix Houphouët Boigny / suspension de deux enseignants - La CNEC menace d'observer une grève d'une année

document

La Coordination Nationale des Enseignants du Supérieur et chercheurs de Cote d'Ivoire (CNEC) n'est pas du toute de la décision de suspension des enseignants par le Conseil de l'Université le mardi dernier.

Elle a organisé le jeudi 31 Janvier dernier à l'Amphi B District de l'Université Félix Houphouët Boigny une Assemblée générale extraordinaire ; Nous voulons publions les différentes résolutions de cette rencontre.

Une Assemblée Générale extraordinaire nationale de la CNEC s'est tenue ce jeudi 31 janvier 2019 de 14h30 à 18h30 à l'amphithéâtre B (Don du District d'Abidjan à l'Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY).

A la suite des échanges et débats, les décisions suivantes ont été arrêtées :

1-AU TITRE DU CONGRES L'Assemblée Générale a donné quitus au Bureau Exécutif National dirigé par le camarade JOHNSON Kouassi Zamina de poursuivre ses activités pendant un an eu égard aux revendications corporatistes déjà engagées en attendant la tenue du Congrès.

2-AU TITRE DE LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'UNIVERSITE Félix HOUPHOUËT-BOIGNY BLÂMANT ET SUSPENDANT NOS COLLÈGUES *L'Assemblée Générale a décidé par effet de réciprocité de suspendre toutes les activités académiques dans toutes les structures universitaires sur toute l'étendue du territoire national pendant une année à compter du lundi 04 février 2019 jusqu'au lundi 04 février 2020 (équivalent à la durée de suspension de nos collègues) et a exigé l'annulation pure et simple des sanctions encourues avant toute reprise.

*En outre, l'Assemblée Générale a exigé la révocation du Président Abou Karamoko et du Secrétaire général, Diomandé Mamadou Hamed comme condition impérative à toutes reprises des activités académiques.

3-AU TITRE DE LA DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL SYNDICAL L'Assemblée Générale exige l'exclusion sans délai du camarade OTEME Apolos Christophe de la présidence du Conseil syndical de la CNEC. Elle a exhorté les membres du Conseil à s'accorder sur la désignation d'un nouveau président dans les meilleurs délais

4-AU TITRE DES CONDITIONS DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019 Selon l'Assemblée générale, cette nouvelle rentrée 2018-2019 est liée aux satisfactions des points suivants : l

Nouveaux salaires, nouvelle prime de recherche, nouveaux taux horaires comme consignés dans le document de revendications adressé aux autorités le 21 janvier 2019 (Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique).

l Equipement des structures universitaires en wifi fonctionnel, en amphithéâtres, équipements didactiques et de laboratoires, en salles de TD et de TP, en table-bancs, en chaises, en bibliothèques, en bureaux d'enseignants, etc.

l Règlement et statuts des structures universitaires actualisés et conformes aux normes LMD et à l'évolution du monde. Déclaration du Conseil Syndical à l'AG du 31012019 DECISION de l'AG du 31 janvier 2019

Fait à Abidjan le 31 janvier 2019

Pour l'Assemblée Générale de la CNEC

(Le SG et porte-parole de la CNEC

PR. JOHNSON KOUASSI ZAMINA