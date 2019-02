Mali: « UBA-Mali - Le Challenge de l'inclusion financière de notre pays »

Photo: Lejecom

Inauguration de UBA-Mali par le Président IBK en compagnie du Président de Heirs Holdings de la United Bank for Africa Tony Elumelu

Peu de temps avant la coupure symbolique du ruban consacrant l'ouverture officielle, par le président de la République de la nouvelle banque à Bamako, , le directeur général de UBA Mali a présenté ce lundi à la presse, la mission du Groupe UBA au siège de l'institution bancaire. M.Alhassane SISSOKO a saisi l'occasion pour souligner l'intérêt pour UBA d'être présent au Mali .

Pour lui, le projet du Mali s'inscrit dans une dynamique et une volonté forte du Groupe UBA de contribuer à l'inclusion financière, stimuler les échanges régionaux et participer au développement économique et social du continent africain.

Le Groupe United Bank for Africa (UBA) est une institution panafricaine de services financiers ayant une empreinte mondiale avec plus de 70 ans de présence et de métier.

UBA a commencé ses activités au Nigéria en 1949 sous le nom de British and French Bank Limited (BFB).

UBA est présent dans 20 pays africains dont 7 anglophones et 11 francophones . La Banque est également présente au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique et en France.

« Devenir la première banque panafricaine, en étant dans le top 3 des meilleures banques dans tous nos pays de présence à l'horizon 2020 », telle est sa mission stratégique selon son Directeur général pour qui, UBA a bâti des relations et des partenariats à travers l'Afrique et le reste du monde avec plusieurs investissements directs étrangers, institutions financières internationales, mais aussi des agences multinationales avec lesquelles elle partage des ambitions et aspirations communes.

Tout cela estime-t-il, est construit autour des Valeurs UBA que sont : l'Esprit d'Entreprise - Excellence - Exécution, qui encadre la mission stratégique de UBA qui se entre fera autres à travers l'accompagnement des secteurs clés de l'économie malienne et des partenariats forts public-privés.

UBA Mali participera fortement à l'inclusion financière de notre pays à travers la vulgarisation des produits digitaux et de remettances (Léo, U- Mobile, Ebanking, cartes prépayées, Africash... ).

M.Alhassane SISSOKO a, par ailleurs, souligné l'intérêt croissant de UBA pour le Mali, qui demeure une des destinations préférées, malgré la crise sécuritaire au Nord et au Centre du pays.

« Notre objectif est de faire de UBA-Mali une banque d'importance systémique d'ici 2020 et de devenir l'une des trois plus grandes banques du marché ».

Ainsi, le patron de UBA-Mali affiche son ambition de « Devenir un acteur économique majeur par sa contribution à l'inclusion financière et au développement socio-économique du Mali .

Au demeurant UBA Mali compte aussi se positionner dans le secteur auprès de tous les segments de la clientèle, en tant que banque de référence en termes d'offre de solutions numériques.