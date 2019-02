Mali: Inauguration de UBA-Mali - Le Président IBK rend hommage au Président de Heirs Holdings de la United Bank for Africa Tony Elumelu

Photo: Lejecom

Inauguration de UBA-Mali par le Président IBK en compagnie du Président de Heirs Holdings de la United Bank for Africa Tony Elumelu

Fait inhabituel, sinon rarissime. C'est un Président de la République visiblement comblé, qui a salué l'engagement du Président de Heirs Holdings de la United Bank for Africa Tony Elumelu, cet économiste, investisseur et philanthrope, qui a œuvré pour l'arrivée de UBA-Mali, avant de procéder à la coupure du ruban symbolique de l'inauguration de UBA-Mali.

Le Président du groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa (UBA), Tony Elumelu a été félicité pour avoir relevé le défi important à savoir : faire en sorte que des jeunes africains profitent de son expérience.

Pour rappel, M. Elumelu investit dans toute l'Afrique, principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services financiers, de l'hôtellerie et de l'énergie.

Ses investissements sont éclairés par sa philosophie de l'africapitalisme : un concept basé sur la conviction que le secteur privé peut conduire à la renaissance économique de l'Afrique et que l'investissement devrait créer à la fois la prospérité économique et la richesse sociale.

Il est également le fondateur du TEF (Tony Elumelu Foundation) qui a investi plus de 100 millions de dollars dans le programme Tony Elumelu Entrepreneurship afin de développer l'esprit d'entreprenariat à travers l'Afrique depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a dit merci à Tony pour l'arrivée de UBA-Mali. Avant de souhaiter la forte présence de la nouvelle banque dans plusieurs localités du pays.

Pour assurer une vrai présence, le directeur général de UBA-Mali souligne que UBA MALI ouvre ses portes avec deux agences dont celle du siège et une autre en centre-ville de Bamako, avec des possibilités d'extension du réseau dans les autres communes du District de Bamako durant la période 2019-2020 et à l'intérieur du pays pour être au plus près de ses clients.

Pour M. Cissokho, le projet UBA répond à une ferme volonté du groupe de contribuer à l'inclusion financière au Mali et au développement économique et social du continent.

Il s'inscrit dans une dynamique d'expansion en droite ligne de notre stratégie panafricaine de déploiement.

Arrivé au rang de 14eme banque au Mali, nous ambitionnons de figurer rapidement parmi les banques de références du pays par notre contribution à l'économie et par l'offre aux populations des produits et services adaptés à leurs besoins.

A cet effet, UBA MALI a mis en place une offre dédiée à l'endroit de chaque acteur de l'économie malienne basée sur la digitalisation et une expérience client unique et inédite au Mali. Et notre offre de produits digitaux permettra d'améliorer de manière sensible et permanente l'inclusion financière au Mali.

Quant au directeur général du Groupe UBAKennedy Uzoka , il a manifesté sa volonté de créer une institution, une banque-un personnel-une culture sans considérations d'origines ni de langues. Kennedy Uzoka prône une vision qui est celle de faire de UBA l'institution leader et dominante des services financiers en Afrique.

En sa qualité de responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie commerciale du groupe UBA, il entend renforcer la présence du groupe en Afrique pour mieux se positionner en partenaire privilégié pour la fourniture de solutions structurées aux gouvernements et aux entreprises clés opérant en Afrique.