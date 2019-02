Cote d'Ivoire: Communiqué final du séminaire gouvernemental sur les actions prioritaires

communiqué de presse

Le lundi 04 février 2019, sous la présidence du Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, en présence du Vice-Président de la République et de tous les membres du Gouvernement, s'est tenu, à la salle des Pas Perdus du Palais Présidentiel, un séminaire gouvernementalconsacré à l'examen du Programme d'Actions Prioritaires (PAP)2019.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux interventions : le mot de cadrage de Monsieur Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur Daniel KABLAN DUNCAN, Vice-président de la République, représentant Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République .

Après avoir exprimé sa reconnaissance à Monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il ne cesse de témoigner à chacun des membres du Gouvernement, le Premier Ministre a adressé ses remerciements à Monsieur le Vice-Président de la République, Son Excellence Daniel Kablan DUNCAN, pour son soutien constant et ses conseils avisés.

Ensuite, Monsieur le Premier Ministre a rappelé les grandes orientations du travail gouvernemental, conformément aux instructions du Président de la République pour l'année 2019. Il s'agit notamment d'inscrire, de façon durable, la Côte d'Ivoire dans une dynamique de croissance forte et soutenue, au profit de toute la population ivoirienne.

Ainsi, après sept années de progrès économiques et sociaux, le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, a placé l'année 2019 sous le sceau du "Social" en vue de répondre davantage aux attentes les plus pressantes des populations.

Prenant ensuite la parole, au nom du Président de la République, Monsieur le Vice-Président de la République s'est félicité de la tenue de ce séminaire, qui doit permettre au Gouvernement de se doter d'un outil d'orientation efficace de son action.

Il a, en outre, adressé ses félicitations et ses encouragements aux ministres pour leur engagement dans la mise en œuvre effective du programme de développement du Président de la République,et en particulier du Programme Social du Gouvernement.

Enfin, Monsieur le Vice-Président a exhorté le Gouvernement à poursuivre ses actions aux fins d'apporter des solutions concrètes, qualitatives et quantitatives, susceptibles de maintenir, voire renforcer la dynamique de croissance économique, en la rendant de plus en plus inclusive, avant de déclarer ouvert le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du PAP 2019.

Les travaux se sont articulés autour des communications des ministres et des échanges subséquents, selon les cinq axes stratégiques du Plan National de Développement 2016-2020. Asavoir :

✓ le Renforcement des Institutions pour la Paix et la Bonne Gouvernance

✓ la Transformation de l'Economie

✓ l'Amélioration des Conditions de Vie

✓ la Promotion de la Jeunesse et de la Femme

✓ l'Emergence d'un Ivoirien Nouveau.

❖ Au titre du Renforcement des Institutions pour la Paix et la Bonne Gouvernance

Les principales actions ou activités à mettre en œuvre couvrent les domaines de la défense et la sécurité, de la justice et des droits de l'homme, la modernisation de l'administration publique, la poursuite de la décentralisation, la diplomatie et l'intégration régionale, ainsi que les réformes et la bonne gouvernance.

❖ Au titre de la Transformation de l'Economie

Le Gouvernement devra œuvrer à la transformation structurelle de notre économie à travers notamment le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la transformation des matières premières, l'intensification du programme de réhabilitation et de construction des infrastructures dans les secteurs des routes, des transports et de l'énergie, ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires.

❖ Au titre de l'Amélioration des Conditions de Vie

L'action du Gouvernement vise notamment, à assurer le développement et la mise à niveau des infrastructures et services sociaux de base dans les secteurs de la protection sociale, l'assainissement, la santé et l'éducation, à faciliter l'accès à l'eau potable et à l'électricité, à préserver l'environnement et à favoriser l'accès à des logements décents et à moindre coût.

❖ Au titre de la Promotion de la Jeunesse et de la Femme

L'action du Gouvernement vise à préparer la jeunesse aux défis modernes et à renforcer le rôle de la femme dans notre société. Ces actions portent sur l'insertion de la jeunesse, l'équité et le genre, la famille, l'autonomisation de la jeune fille et de la femme et le service civique.

❖ Au titre de l'Emergence d'un Ivoirien Nouveau

Les actions et activités à mettre en œuvre doivent viser à rechercher constamment l'excellence, l'intégrité, l'intérêt supérieur de la Nation et la promotion de toutes autres valeurscontribuant à améliorer l'image de la Côte d'Ivoire.

En outre, le Programme d'Actions Prioritaires 2019 met un accent particulier sur le Programme Social du Gouvernement,dont les principales composantes se déclinent ainsi :

1. fournir aux populations, des services de santé de proximité, et améliorer la protection sociale ;

2. renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, et améliorer les conditions d'études.