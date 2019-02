Algérie: APN - Les présidents des groupes parlementaires de l'Alliance présidentielle soutiennent une candidature du Président Bouteflika à la présidentielle

Alger — Les présidents des groupes parlementaires des partis de l'Alliance présidentielle à l'Assemblée populaire nationale (APN), ont cautionné lundi le communiqué des dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle, dans lequel ils avaient affirmé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, serait leur candidat pour la présidentielle du 18 avril.

Les président des groupes parlementaires on salué, dans un communiqué commun, la réunion tenue samedi passé au siège du parti du Front de libération nationale (FLN) par les dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle, lors de laquelle ils avaient annoncé que le Président Bouteflika serait leur candidat à la présidentielle du 18 avril, cautionnant tous les points contenus dans le communiqué final qualifié de "feuille de route que nous nous engageons à concrétiser".

A ce propos, les présidents des groupes du FLN, du RND, de TAJ et du MPA, se sont félicités du contenu de ce communiqué "qui a passé en revue le bilan des réalisations et des acquis accomplis durant deux décennies sous la direction éclairée du président de la République, laquelle constitue le fruit de la stabilité et de la sécurité qu'a connues le pays grâce à la politique de la réconciliation nationale".

Il se sont engagés, en outre, à "apporter leur soutien au Président Bouteflika pour la prochaine Présidentielle, en vue de préserver la sécurité et la stabilité, mais aussi poursuivre les efforts de développement durable".

Les présidents des groupes parlementaires ont appelé tous "les nationalistes à œuvrer pour faire de cette étape une fête démocratique et un autre jalon du processus d'édification démocratique adopté par l'Algérie ", affirmant que "ce choix est irréversible et le peuple choisira son président en toute liberté et démocratie".

Pour rappel, Les dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle, avaient annoncé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, serait leur candidat pour l'élection présidentielle du 18 avril, en signe de reconnaissance de ses choix éclairés et des acquis importants que l'Algérie a réalisés sous sa direction, et en soutien à son programme ambitieux de réformes et de développement pour une Algérie épanouie, unie, solide et réconciliée".

Après avoir rappelé que la prochaine présidentielle constituait "un rendez-vous politique décisif pour l'avenir du pays, qu'il convient de promouvoir en faveur de la consécration de solidarité nationale, le soutien de l'unité du peuple, le renforcement de la culture de la réconciliation et la fidélité aux principes et valeurs de la révolution de Novembre, et le rejet de la discorde en faisant preuve de sagesse devant les discours populistes", les dirigeants des quatre partis de l'Alliance ont souligné que le président Bouteflika était "le dirigeant d'une marche couronnée de paix, de réconciliation, d'édification, de sécurité et de stabilité".

Aussi, Les trois groupes parlementaires représentés au conseil de la Nation (FLN, RND et Tiers présidentiel) avaient appelé "le Président Bouteflika qui a dirigé l'Algérie avec sagesse et clairvoyance dans un monde instable et exposé à des périls incontournables aux plans sécuritaire, politique, économique et financier, à continuer à diriger le pays".