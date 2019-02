Tunisie: Bouffée d'oxygène

ASG : Debchi, Ben Brahim, Ghouma, Chaoueg, Bouslimi, Agrebi, Saïdi, Hedhli, Jerbi, Médina, Drama Mikhaïls (Khlij)

USBG : Karoui, Dos Santos, Guesmi, Ben Hassen, Sellami, Ben Tarcha, Naghmouchi, Mednini, Attia, Anane, El Ouji (Lwa-Lwa).

Plus que jamais dos au mur, occupant l'avant-dernière place -- ce qui est de mauvais augure --avec 9 points au compteur et trois défaites successives lors des trois derniers matches (JSK, CSS en championnat et EST en Coupe de Tunisie), les protégés des frères Kaïs et Chaker Zouaghi n'avaient pas droit à l'erreur hier face aux hommes de Nidhal Khiari et devaient obtenir coûte que coûte les 3 points d'un succès qui les remettrait sur selle dans la lutte pour le maintien.

Pour chercher cette victoire du salut provisoire, les «Rouge et Noir» n'avaient pas trente-six solutions et devaient entrer d'entrée de jeu dans le vif du sujet sans passer par un round d'observation.

Chose qu'ils n'ont pas manqué de faire, ne mettant pas plus de vingt minutes pour ouvrir la marque.

Une faute de marquage des visiteurs, qui ont mis sous l'éteignoir le duo de pointe Mikhaïlo-Médina mais n'ont pas fait attention aux joueurs surgissant de l'arrière, va donner au pilier de l'entrejeu gabésien Marouen Saïdi l'occasion de prendre de court l'arrière- garde des «Jaune et Noir» et de reprendre au second poteau un centrage du côté droit bien ficelé par Agrebi (21').

Cet avantage au score ne durera pas plus de 13 minutes puisque les locaux vont refaire la même erreur de marquage et cette fois, c'est l'arrière central Baha Eddine Sellami, libre de toute surveillance, qui s'en va calmement mettre le cuir dans les filets par une frappe croisée hors de portée de Debchi (34').

Rejoints à la marque, les coéquipiers de Mourad Hedhli ne vont pas attendre également plus de 13 minutes pour reprendre l'avantage et marquer un deuxième but copie conforme des deux premiers buts de la rencontre puisque c'est toujours un défenseur axial (cette fois Firas Ghouma), qui met d'une jolie tête brossée le ballon sous la barre du portier Wissem Karoui (45'+2).

Le scénario idéal avant de regagner les vestiaires pour une pause de 15 minutes bien méritée.

Rythme en baisse...

La première mi-temps fort animée et fertile en buts va toutefois laisser place à une seconde période moins palpitante, moins attrayante et moins riche en actions de jeu bien orchestrées des deux côtés.

Après avoir joué la ligne, le coach du «Carrelage» est revenu à une stratégie de jeu plus sobre et plus réaliste qui avait pour but de défendre le mince acquis des 45 premières minutes plutôt que de prendre des risques afin de le consolider et d'aligner un succès plus large et plus rassurant.

Une option qui va s'avérer payante puisque les Ben Guerdanais n'arriveront jamais à forcer le double rideau défensif dressé devant le jeune Sedki Debchi et à remettre une deuxième fois les pendules à l'heure.