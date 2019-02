Tunisie: Une question de balles arrêtées

ST : Ben Mrad, Ellafi, Mhadhbi, Mihoubi, Khamis, Hadda, Chikhaoui, Trabelsi, (Homri), Obassi (Med Selim), Sfaxi, Ben Nassr (Benza)

USM: Jrad, Mechmoum, Ben Romdhane, Omrani, Dziri, Zouhir, Chtioui, Jelassi, Amri (Sabbahi), Kabbou, Johan (Amrou).

Devant une assistante faible en raison d'un froid glacial, le ST, euphorique après sa brillante qualification en coupe de Tunisie devant le CAB, débuta son match sur un rythme accéléré dans l'espoir de faire vite la différence.

Jouant carrément l'offensive, les protégés de Mkacher prirent d'entrée l'assaut des buts de Jrad qui efface un but certain après un tir tendu de Sfaxi, très remuant sur le front de l'attaque (7')...

Et la pression stadiste continua grâce aux incursions de l'Ivoirien Obassi et aux appels en profondeur de Sfaxi mais Jrad, très vigilant, et sa défense, très hermétique, écartent le danger non sans difficulté.

A la 18', Obassi, héritant d'un judicieux service de Chikhaouia, faillit donner l'avantage aux siens mais Jrad, époustouflant, était à la parade. En face, et jusque-là recroquevillée, l'USM a attendu la 25' pour créer sa première occasion par l'intermédiaire du rapide ailier Kabbou qui sert Amri mais son tir passe juste à côté... Riposte stadiste, par l'intermédiaire de Chikhaoui qui arma un tir tendu mais Jrad, sûr de lui, bloqua la balle (28').

Vers la fin de cette période initiale, l'USM obtint un coup franc bien placé. Jlassi l'exécute à la perfection, Dziri monté en attaque surgit pour catapulter la balle hors de portée de Mrad impuissant (43'), une ouverture du score contre le cours du jeu et qui a donné des ailes aux protégés de Dridi qui ajouteront un deuxième but par un autre défenseur, Zouhir, suite à un corner idéalement botté par Chtioui (45+2).

C'est le meilleur scénario pour les Bleus qui ont joué intelligemment pour finir par surprendre le ST grâce à deux balles arrêtées.

L'application des Bleus

Afin de contrecarrer les manœuvres stadistes, Dridi a fait entrer un pivot, en l'occurrence Sabbahi, à la place d'un attaquant, Amri.

De ce fait, Jelassi a devancé d'un cran pour orchestrer le jeu avec plus d'assurance et d'efficacité... Jouant son va-tout, Mkacher a fait entrer Homri, l'Egyptien Selim et l'Ivoirien Benza. Un changement qui a donné plus de profondeur et de percussion aux Stadistes qui ont certes dominé comme lors de la période initiale, mais sans pour autant trouver la faille devant une défense appliquée à l'image de son axe composé du trio Zouhir-Dziri et Omrani... Laissant les espaces derrière, le ST a failli encaisser d'autres buts mais Kabbou, un vrai poison pour la défense bardolaise, n'a pas su profiter du travail d'approche de l'ex-Stadiste Jelassi, impérial dans la relance.

Les cinq minutes du temps additionnel n'ont pas pu changer la physionomie des débats remportés haut la main par les Bleus.

C'est la deuxième victoire depuis le début de la saison et la première à l'extérieur. C'est de bon augure pour la bande à Dridi qui a bien entamé l'opération sauvetage et reste appelée à confirmer ce réveil dans les prochaine journées, à commencer par le match de la deuxième journée contre le CA à Ben Jannet.