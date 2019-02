Nigeria: CAN U20 - Le Niger joue gros pendant que le Nigeria veut mettre fin au suspense

Les équipes du groupe A de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019 retrouvent la pelouse du stade général Seyni Kountché ce mardi 5 février pour le compte de leur deuxième journée dans cette compétition. On aura ainsi droit à deux oppositions, Nigeria - Afrique du Sud et Burundi - Niger.

Une deuxième journée du groupe A pleine d'incertitudes avec les oppositions de ce 5 février au stade général Seyni Kountché de Niamey dans le cadre de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019. En effet, au soir des premières rencontres que seul le Nigeria a dominé face au Burundi par 2 buts à 0, Nigériens et Sud-africains n'ont pas mieux fait qu'un nul de 1 but partout. Le décor ainsi planté dans le groupe A permet à chacune des formations d'être située avant de fouler la pelouse.

Mais déjà, on peut relever que le Nigeria a affiché ses ambitions dès l'entame de la compétition parce qu'au-delà de la victoire qui lui permet de prendre une sérieuse option pour la suite du tournoi, c'est une formation qui a montré une solidité tactique dans le jeu. Même si pour certains, c'était face à un petit poucet qu'est le Burundi qui découvre pour la première fois cette compétition, c'est une équipe nigériane qui reste un solide candidat pour le sprint final.

Quel visage aura donc le Nigeria devant des Sud-africains qui ont une bonne discipline tactique et savent varier leur rythme de jeu en fonction de l'évolution du match. Une rencontre où le jeu physique pourrait faire la différence même si les deux formations ont une bonne maitrise technique.

Et en cas de victoire, le Nigeria se qualifierait pour les demi-finales synonymes du ticket pour le prochain mondial des U20 même si le nul ne l'élimine de la suite de cette CAN. Un résultat dont a besoin l'Afrique du Sud pour mieux se positionner dans le groupe A et attendre la dernière journée avec un peu plus de sérénité.

Les Nigériens digèrent encore mal le nul face à l'Afrique du Sud

Pendant ce temps, le Niger semble être condamné à une victoire dans la mesure où le nul de la première journée face à l'Afrique du Sud est difficilement digéré par les joueurs, encadreurs, dirigeants et public. Et le coach Ismaïla Tiémoko sait que la moindre erreur ne va pas être une couleuvre à avaler aussi facilement tellement, le Niger croit en son équipe pour enfin signer une des plus belles pages de l'histoire du football du pays.

Et pour y parvenir, il faudra se défaire du Burundi afin de conserver intacte les chances de qualification et ne pas se retrouver dans une pression terrible de calculs de probabilité. Ce qui pourrait ne pas être chose aisée si les Nigériens estiment que l'adversaire n'est pas un foudre de guerre et le prenne de haut. Alors qu'en football, la prudence est de mise surtout lorsqu'on a en face, une équipe qui sort d'une défaite et qui a besoin d'un résultat qui lui permette de croire encore.

Et les Burundais, qui ont su résister avant de plier l'échine devant l'ogre nigérian, sauront certainement trouver les arguments nécessaires pour donner du fil à retordre aux jeunes du Mena qui savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Tout est donc possible avec un avantage certain pour le Mena dont les joueurs seront certainement moins stressés par rapport au match d'ouverture qui semblait peser un peu lourd sur leurs épaules compte tenu de l'environnement qu'il y avait autour. Ainsi, cette deuxième journée du groupe A va permettre d'avoir, pourquoi pas, une certaine lisibilité sur la suite de la compétition pour les équipes qui y figurent.