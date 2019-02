Cote d'Ivoire: Plan d'actions prioritaires 2019 / Gon Coulibaly - " Limiter le déficit budgétaire à 3% "

La salle des Pas perdus du Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, a abrité, hier, le séminaire gouvernemental dédié au Plan d'actions prioritaires pour l'année 2019 (Pap 2019).

Il s'agissait en fait pour chaque ministère de présenter son plan d'actions prioritaires pour l'année qui démarre.

L'objectif pour le gouvernement est tout simple, et il a été rappelé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly : avoir une vision d'ensemble, claire, partagée et cohérente des actions qui meubleront son agenda tout au long de l'année.

Le Pap 2019, à en croire le chef du gouvernement, sera mis en œuvre autour des cinq axes majeurs suivants : fournir aux populations des services de santé de proximité et améliorer la protection sociale ; renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment pour les jeunes filles et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants ; favoriser l'accès des populations au logement, à l'eau potable, à l'énergie, aux transports, aux biens de grande consommation ; accroître l'accès des jeunes et des femmes à des revenus et à un emploi décent et stable ; créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural et enfin assurer la sécurité alimentaire.

« Le Plan d'actions prioritaires 2019 devra donc refléter les orientations du Président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement.

Un autre enjeu majeur de l'action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques en vue de contenir le déficit budgétaire dans la limite communautaire de 3%, conformément au programme économique et financier avec le Fmi », a expliqué le Premier ministre.

Il a aussi insisté sur le fait que tous les objectifs sectoriels devront être atteints, tout en faisant preuve de discipline dans l'exécution budgétaire.