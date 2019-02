Afrique: CAN U20 - Daniel Adzigodi Lomotey Agbloe ou le bourreau des Etalons

Le match reprogrammé du groupe B, de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019, s'est joué en début d'après-midi le lundi 4 février 2019 au stade de Maradi. Il a tourné en faveur des Black Satellites du Ghana qui ont dominé les Etalons par 2 buts à 0.

Un doublé de l'attaquant Daniel Adzigodi Lomotey Agbloe, aux 41e et 77e mns, permet aux Black Satellites du Ghana de sortir vainqueur de leur confrontation face aux Etalons le 4 février dernier au stade de Maradi dans le cadre de la 21e édition de la CAN U20 Total Niger 2019. Une victoire du réalisme aux dépens d'une formation burkinabèe en manque d'inspiration au milieu de terrain et sur le front de son attaque.

Et pourtant, après une légère domination des Ghanéens lors des premiers instants de la partie, les jeunes burkinabès parviennent par la suite à avoir une maitrise du jeu sans pouvoir être efficaces. C'est ainsi qu'ils sont passés à côté de l'ouverture du score à la 21e mn avec cette tête de l'attaquant du RC Berkane, Cheick Djibril Ouattara qui rabat un ballon au-dessus de la barre transversale ou encore à la 35e mn lorsque Khalifa Nikièma se mélange les pédales avant de voir sa frappe déviée en corner par le gardien Ghanéen et à la 39e mn sur une action qui a créé une grosse frayeur dans ce même camp adverse à travers le shoot de Elliass Dianda qui rase le montant gauche. Malgré ces menaces, les Ghanéens ne paniquent guère et jouent avec une certaine assurance.

Les Burkinabès victimes de leur naïveté

Puis vint la 41e mn et un duel, suite à un long ballon, dans le camp burkinabè entre le défenseur Gilbert Koné et l'attaquant ghanéen, Daniel Adzigodi Lomotey Agbloe. Celui-ci tourne à l'avantage du Ghanéen qui réussit le lobe face à une sortie quelque peu hasardeuse du gardien burkinabè, Mohamed Traoré. A la reprise, les Etalons mettent le pied au plancher et tentent le tout pour le tout afin d'obtenir l'égalisation mais, ils font preuve d'une certaine naïveté lorsqu'il s'agit de venir à bout de leurs actions à l'image des balles arrêtées mal exécutées ou encore des passes approximatives pendant que les Black Satellites qui n'étaient pas loin de corser l'addition à la 49e mn, suite à une autre sortie hasardeuse du gardien Mohamed Traoré. Et c'est sur une attaque placée que le bourreau des Etalons, Daniel Adzigodi Lomotey Agbloe parvient à se défaire une fois de plus du défenseur Gilbert Koné avant de lober le gardien burkinabè.

Les Black Satellites rejoignent les Lionceaux

A 2 buts à 0, tout était bien fini pour les Etalons qui semblaient ne plus tenir le coup après avoir fourni autant d'énergie et les Black Satellites, plus que jamais à l'aise techniquement, font tourner le ballon à leur guise. Avec en plus, cet attaquant Daniel Adzigodi Lomotey Agbloe qui a donné du tournis à la défense burkinabè en étant son véritable bourreau grâce à son sang-froid extraordinaire ajouté à des dribles déconcertants. Ce doublé permet à Lomotey d'être pour l'instant l'unique buteur de cette CAN avec 2 buts à son compteur. Une victoire du réalisme qui permet au Ghana de rejoindre le Sénégal en tête du groupe B avec le même nombre de points (3) et de buts marqués (2) sans en encaisser un seul. Ainsi, lors de la prochaine journée du groupe B, on aura droit à deux superbes duels entre les vainqueurs (Sénégal - Ghana) et les vaincus de la première journée (Burkina Faso - Mali).