Afrique: FAO - Un nouveau représentant nommé en Côte d'Ivoire

Samy François Gaiji est le tout nouveau représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) en Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué transmis aux médias par cette institution en ce début de mois, l'on note que ce Tunisien totalise près de 28 ans d'expérience dans des programmes de science et de liaison scientifique, de recherche agricole internationale, et de vulgarisation en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. Il remplace à ce poste Germain Dasylva.

Cet ingénieur agronome bardé de diplômes débute sa carrière en 1991 en tant que scientifique au sein de l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement (Cirad) au Congo et en France.

De 1997 à 1998, il est fonctionnaire chargé du programme science et liaison scientifique, Secrétariat de la Convention sur la Biodiversité, Montréal, Canada

La représentation de la Fao entretient, avec la Côte d'Ivoire, d'excellentes relations. Dans le cadre de sa coopération bilatérale, elle a mis en place le Cadre de programmation pays (Cpp) pour la période 2018-2021.

Il est le fruit d'une large consultation entre le gouvernement, les agences du Système des Nations unies et les Partenaires techniques et financiers.

Le Cpp cible les grandes priorités de développement socio-économiques dans les secteurs clés de l'agriculture, de la production animale et des ressources halieutiques, de la gestion durable des ressources forestières (faune, flore, ressources en eau), de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Ainsi, il a pour but d'identifier les domaines de collaboration prioritaires entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et la Fao et de définir la manière dont elle peut aider au mieux à réaliser les priorités nationales de développement agricole à moyen terme.

Ces priorités sont conformes au mandat de la Fao tel que stipulé dans ses objectifs stratégiques, ses priorités sous-régionales et aux priorités du Cadre programmatique unique (Cpu) du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire.

Le Cpp est aligné sur le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération (Pnia 2) qui vise à développer une agriculture ivoirienne durable, compétitive et créatrice de richesses équitablement partagées.