Madagascar: Rugby / Terres en mêlées - Pela, Sonia et Marcelia à l'honneur en France

Elles ont vécu leur rêve de joueuse. Même les grands joueurs des Makis de Madagascar n'ont pas encore eu l'occasion d'assister à une rencontre au Stade de France.

À l'initiative de la Fondation Société Générale, la Fédération Française et Malagasy Rugby, trois jeunes joueuses malgaches de l'association Terres en Mêlées ont donné le coup d'envoi fictif du match d'ouverture du tournoi des six nations, France / Pays de Galles, vendredi dernier au Stade de France. La date du 1er février restera inoubliable pour les Marcelia, Pela et Sonia qui ont eu l'honneur de fouler la pelouse du Stade de France devant 55 000 spectateurs. Avant cette rencontre, elles ont participé à une conférence Société Générale et échangé avec Johnny Wilkinson et Thierry Dusautoir. Les joueuses âgées entre 16 et 18 ans sont toutes trois issues des TEM Academy de Tuléar, Ihorombe et Mikea. Elles bénéficient depuis quatre ans d'une prise en charge au sein des programmes éducatifs de l'association en partenariat avec les entreprises Tozzi Green, Mikea Lodge, Mane et la fondation Société Générale.

Leur séjour en France va se poursuivre par une visite du Centre National de Rugby à Marcoussis en présence de l'équipe de France à XV féminines avant de prendre la direction de Toulouse pour une semaine de formation avec les équipes Terres en Mêlées France. Elles rentreront à Madagascar le vendredi 16 février pour entamer leur nouvelle vie d'ambassadrice du sport pour le développement et poursuivre leur cursus. Elles sont tenantes du titre du championnat de rugby scolaire. Afin de ne rien perdre de cette nouvelle aventure, les caméras de Christophe Vindis ont repris du service pour filmer le séjour de Marcelia, Sonia et Pela, en France cette fois-ci.