Madagascar: Education nationale - Lancement du paiement des subventions allouées au privé

Vendredi dernier 1er février 2019, le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, Marie-Thérèse Volahaingo a lancé officiellement le paiement des subventions allouées aux écoles du privé.

Le but est d'alléger les charges parentales et de fournir un soutien financier aux enseignants qualifiés, il a été spécifié qu'il s'agit d'une « assistance personnalisée ». Une préférence a été accordée aux lycées du premier degré aux budgets de fonctionnement réduit. En ont bénéficié 648 écoles privées dans lesquelles plus de 3 100 enseignants bénéficient d'un allégement de la participation parentale pour un total de 854 280 000 Ariary. Bénéficieront aussi de cette assistance 4 558 écoles privées, avec 23 109 enseignants recevant une aide pour les enseignants qualifiés, avec un montant total de 554 592 000 Ariary.

Précisions. Marie Thérèse, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, a donné de plus amples informations sur l'allocation de ces subventions : « Il convient de noter qu'il est uniquement dédié au lycée du premier degré, qui ne paie que moins de 800 d'ariary pour le soulagement de la charge parentale des parents. La redevance mensuelle de 30 000 ariary par mois sera prodiguée sur neuf mois. En ce qui concerne l'aide fournie à l'enseignant, ce sera 24 000 ariary par enseignant et par an »

Face aux efforts fournis et ceux qui restent à faire, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Éducation technique et sociale et le ministre de l'Éducation a encouragé les différents dirigeants du secteur privé de redoubler de persévérance et d'efforts.