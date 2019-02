Madagascar: Saison pluvieuse - Précautions à prendre face aux risques d'inondations et d'éboulements

Les risques d'inondations et d'éboulements sont accrus et demeurent réels en raison de l'abondance des précipitations et l'intensité des intempéries de cette saison pluvieuse.

Des précautions s'imposent pour prévenir ou faire face aux inondations et éboulements. Avec l'autre éboulement et l'écroulement d'un rocher dimanche dernier, prudence est plus que jamais mère de sûreté. L'évacuation des lieux reste cependant la solution la plus adaptée pour les populations concernées, donc habitant dans les zones à risque.

Inondation. Selon la météo, l'inondation a lieu, lorsque la terre n'absorbe plus convenablement l'eau de pluie, tellement les précipitations sont abondantes. Les zones urbaines -avec leur lot de déchets et de pollution ou autres constructions illicites- sont les plus concernés, car le sol y est devenu imperméable. Lorsque les précipitations dépassent la moyenne des précipitations enregistrée en 30 ans, une alerte forte pluie est lancée par le service de la Météorologie.

Prévention. Il est possible de prévenir les inondations ou du moins d'en atténuer les conséquences en suivant ces quelques étapes. D'abord, prévoir en amont un lieu de rassemblement d'urgence. Assainir les drains et gouttières, ainsi que les conduits d'eau pluviale, ou encore les puisards. Vérifier que le terrain environnant l'habitation s'incline dans l'opposé de ces évacuations d'eau. Entretenir les murs pour éviter les fissures ou remédier à celles-ci. Eviter d'introduire des corps gras aux toilettes, au lavabo, ou dans l'évier car cela enfreine la bonne évacuation de l'eau, donc favorise l'inondation en cas de fortes pluies.

Protection. Si l'inondation fait déjà sa loi, au lieu de céder à la panique, choisir plutôt de débrancher tous les appareils électriques, et autres appareils fonctionnant au gaz ou carburant à l'eau. Evacuer les rez-de-chaussée et rejoindre les étages supérieurs, en emportant les objets de valeur. Il est préférable de fixer au sol les appareils électroménagers volumineux ou encore de les fixer sur des blocs de bois, ou de béton. Passé l'inondation, signaler aux autorités les plus proches, et éventuellement les assureurs, les dégâts enregistrés et passer sans attendre à l'opération désinfection et assainissement. Agissez sans tarder pour réduire et signaler les dommages. Respecter une règle d'hygiène stricte et ne consommer que de l'eau bouillie.