Ile Maurice: Année du cochon de terre - MedPoint, campagne électorale et destitution

Ce mardi 5 février, le monde célèbre le passage à l'année du cochon de terre, qui succède au chien de terre. Le cochon est le dernier signe du zodiac du calendrier chinois et clôture ainsi le cycle astral de 12 ans. Si au niveau individuel, cette année se place sous le signe de l'abondance et de la joie, la situation risque d'être plus complexe au niveau politique. Ce sont les maîtres Feng-Shui qui le disent.

Les cochons représentent l'eau. Lorsque l'eau se mélange à la terre, cela donne de la boue, un mauvais présage pour les hommes politiques. Entre le jugement de l'affaire MedPoint et la campagne électorale, cette année ne sera pas des plus calmes à Maurice. Mais Pravind Jugnauth ne sera pas seul à faire face à des situations difficiles. Si son signe astrologique chinois, buffle de feu n'est pas incompatible avec le cochon de terre, il n'en est pas de même pour d'autres chefs d'état...

Emmanuel Macron et Xi Jinping n'ont pas la même chance que le Premier ministre. Les deux hommes partagent le même signe astrologique: le serpent, qui, contrairement au buffle, n'est pas compatible avec le cochon. Cette année, le signe du serpent connaîtra pas mal de changements, et les deux hommes devront réfléchir deux fois avant d'agir. D'ailleurs, l'année dernière, plusieurs maîtres Feng-Shui avaient prédit la dégradation des relations entre les Etats-Unis et Pékin...

Donald Trump ne sera pas épargné. Cette année, toutes les mauvaises choses faites par ceux nés pendant l'année du chien pourraient être rendues publiques. Peu de risques donc pour ceux nés l'année dernière, mais les autres ont du souci à se faire. Donald Trump en fait partie. Né en 1946, le président des Etats-Unis fera face à une année tumultueuse, selon les prévisionnistes. Il risque une destitution, ou du moins, il passera une bonne partie de son année à essayer de se débarrasser de ses ennuis. Cependant, la période favorable pour ses opposants est assez restreinte. Ils devront agir entre le 6 décembre et le 6 janvier 2020 s'ils pensent à le destituer.

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Le couple royal, Harry et Meghan, auront un bébé. Comme l'énergie dominante du thème astral du couple est masculine, le duc et la duchesse de Sussex auront fort probablement un garçon.