Soudan: Le ministre soudanais des Affaires étrangères et son homologue chinois échangent félicitations

Khartoum — Le ministre soudanais des Affaires étrangères et son homologue chinois ont échangé les félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République du Soudan et la République populaire de Chine.

Ministre des affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed a reçu un message de félicitation de son homologue M. Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, où il a salué le développement continu des relations bilatérales qui ont atteint le niveau de partenariat stratégique et a souligné leur volonté de les développer pour des horizons plus larges dans tous les domaines, en particulier dans le cadre de 'l'Initiative de Ceinture et Route' (ICR) et de la mise en œuvre des résultats 'Forum Chine-Afrique' pour servir les intérêts communs des deux pays amis.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Dr. Dirdiri a souligné dans sa lettre à son homologue chinois la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et deux peuples basées sur l'intérêt et le respect réciproque durant les 60 ans écoulés, tout en soulignant le souci continu du Soudan de développer le niveau de coordination et de coopération sur tous les dossiers d'intérêt commun entre les deux pays amis.

Le ministre soudanais des Affaires étrangères et son homologue chinois échangent félicitations

