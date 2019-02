Soudan: Réunion soudano-turc pour activer les protocoles économiques

Khartoum, 5 — Le ministre des ressources animales et de la pêche, Adam Abdul Karim Daqash a discuté les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Soudan et la Turquie dans les domaines du développement des projets d'infrastructure pour les exportations de bétail.

Lors de sa rencontre, lundi avec les membres du comité technique de la délégation turque, qu'est dans une visite actuelle au pays, dirigé par le directeur général du ministère turc de l'élevage et de l'agriculture, le ministre a déclaré que la visite est venue dans le cadre du suivi des politiques soutenant de la mise en œuvre des protocoles et des engagements signés antérieurement entre les deux parties, qui comprenait un certain nombre de notes d'entes, y compris l'accord de 2008 et de 2014 dans le domaine du poisson et le protocole d'agriculture en l'an 1999.

Daqash a insisté sur les travaux visant à développer cette coopération économique agricole technique pour contribuer à l'avancement des relations économiques, expliquant que son ministère travaille dur pour signer ces protocoles pour soutenir les programmes de développement.

Pour sa part, le directeur général de la Fondation turque de l'agriculture a affirmé l'importance de la réunion en tant que pré-session du Comité présidentiel entre les deux pays, qui se tiendra en Turquie plus tard, et a souligné que la visite comprend des responsabilités liées au commerce et à l'élevage et contribue à la possibilité d'importer du bétail à partir le Soudan.