Soudan: Le ministre du tourisme rencontre l'ambassadeur égyptien

Khartoum, 5 — Le ministre de la culture, du tourisme et des antiquités, Omer Sulaiman a indiqué la coopération et la coordination conjointe entre le Soudan et l'Egypte, ajoutant que le Soudan présentera dans tous les festivals culturels égyptiens, appelant à l'amélioration des centres culturels dans les deux pays afin de promouvoir les échanges culturels.

Lors de sa réunion, lundi, avec l'Ambassadeur égyptien à Khartoum, Husam Issa, en présence de l'attaché culturel à l'ambassade, et le directeur adjoint des relations extérieures, Mohamed Jubarra, le ministre a déclaré que l'Egypte est la sœur du Soudan et chef de la culture, la littérature et l'art, en plus de sa longue expérience dans le marketing touristique, pointant vers les antiquités égyptiennes qui raconte la grandeur et l'histoire du peuple égyptien.

Le ministre a abordé son récent accord avec le ministre égyptien de la culture, dans le cadre du travail culturel, en demandant la formation du cadre soudanais en Egypte dans tous les domaines culturels, soulignant la volonté de travailler avec l'égyptien dans tous les culturels, le tourisme et des antiquités.

De son côté, l'Ambassadeur égyptien a souligné les relations profondément enracinées avec le Soudan qu'il a qualifiées de riches en culture et en tourisme.

L'Ambassadeur a appelé à l'organisation de tournées touristiques conjointes entre les deux pays, en particulier entre la région méridionale de l'Egypte et la partie septentrionale du Soudan, un travail dramatique commun, et l'utilisation des médias pour soutenir les relations bilatérales, en plus d'attirer de grands pays européens pour le tourisme dans les deux pays, considérant l'Egypte et le Soudan comme un peuple pour la grande similitude entre eux dans les coutumes et les traditions.