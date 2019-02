Cote d'Ivoire/Afrique du Sud: Ligue des champions (3eme journée) - L'Asec Mimosas sombre face aux Sundowns

Déplacement cauchemardesque! L'Asec Mimosas a connu un début de week-end difficile, le vendredi 1er février, en Afrique du Sud. En déplacement pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions de la CAF, les Ivoiriens ont été sévèrement défaits par les Mamelodi Sundowns (1-3) à Pretoria.

Alors que Diomandé Hamed Hervé, au quart d'heure de jeu, avait répondu à l'ouverture du score de Mosa Lebusa (10e), Amani Yao et ses hommes ont sombré en seconde période. Incapables d'allier deux passes avec des lignes distantes, les jaune et noir abandonnent le jeu à l'adversaire. Une aubaine que les jaune et vert sud-africains exploitent merveilleusement.

Avec 62% de possession, ils dynamitent la défense du représentant ivoirien qui cède pour la seconde fois de la soirée. Themba Zwane (56e) donne l'avantage aux locaux. Une avance logique pour les Sundowns qui ne relâchent nullement la pression.

Amani Yao tente de trouver des solutions avec les entrées en jeu de Badié Gbagnon et Abdoul Fessal à l'heure de jeu.

Même le troisième remplacement avec la sortie de Gonazo Ya pour Amed Touré Simba (66e) n'apporte rien à son jeu aussi fade que décousu. Les Sundowns, toujours maîtres du jeu, terminent cette rencontre en beauté avec un troisième but. Œuvre d'Emiliano Tade dans le temps additionnel (90+2).

Un succès par trois buts à un qui place les Sud-africains dans le fauteuil de leader du groupe A de la phase de groupes de la Ligue des Champions. L'Asec Mimosas, avec seulement trois unités en trois sorties, se contente de la troisième place.

La démonstration du TP Mazembe La démonstration de cette 3ème journée est venue de Lumumbashi où le TP Mazembe a dynamité les Tunisiens du Club Africain (8-0), dans le groupe C. Kevin Mondeko Zatu (11e, 39e), Mika Miche (23e), Jackson Muleka (37e, 61e), Trésor Mputu (76e, 83e) et Meschack Elia (80e) sont les artisans de ce large succès des Corbeaux au stade Mazembe.

Les coéquipiers du portier ivoirien Sylvain Gbohouo (suspendu pour ce match), avec trois points au compteur, pourront se qualifier pour les quarts de finale dès la prochaine journée. Mais pour cela, ils ne doivent pas perdre.

Dans ce groupe C réduit à trois après l'exclusion des Egyptiens d'Ismaily, les deux places qualificatives coûtent chères. Et après la 3ème journée, elles sont dans les mains du CS Constantine (6 points) et du TP Mazembe (3 points). Le Club africain n'a que zéro point dans sa sacoche.