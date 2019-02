Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions à Tamanrasset (MDN)

Alger — Une cache d'armes et de munitions a été découverte par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation des renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, hier 03 février 2019, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant (01) Mitrailleuse lourde de type Dictariov, (04) Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (03) Fusils semi-automatiques de type Simonov, (03) Fusils à répétition, (71) Obus pour mortiers de calibre 82 mm, (02) Bases de lance-roquettes antichar, (242) Fusées de différents calibres, (08) chargeurs de munitions de différents calibres, et (3162) balles de différents calibres", précise la même source.

"Cette opération vient confirmer, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'Armée nationale populaire mobilisées le long de nos frontières, à préserver la sécurité de notre territoire et à mettre en échec toute tentative de déstabiliser la sécurité du pays", souligne le communiqué du MDN.

Par ailleurs, "dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sureté Nationale, ont arrêté, le 03 février 2019, lors d'une opération de fouille menée à Tamanrasset (6ème Région militaire), (07) ontrebandiers et saisi (18,638.2) kilogrammes d'or, une somme d'argent s'élevant à (318500.00) DA, ainsi qu'un bus, un véhicule touristique et des téléphones portables, tandis qu'un autre détachement a intercepté, dans la même région, (17) orpailleurs et saisi (03) véhicules tout-terrain et deux (02) détecteurs de métaux", a indiqué le MDN.

"Dans le même contexte, et suite à une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Bechar/3 RM, des Garde-frontières ont saisi (99) kilogrammes de kif traité, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé, à Oran (2ème Région militaire), Batna et Annaba (5ème Région militaire), cinq (05) narcotrafiquants et saisi (44,9) kilogrammes de la même substance Aussi, (516) unités de différentes boissons ont été saisies à Ouargla/4 RM", a-t-on ajouté de même

"D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, lors d'opérations menées distinctement à Ghardaïa (4ème Région militaire), Oran (2ème Région militaire) et Sétif (5ème Région militaire), un (01) pistolet automatique, un (01) fusil de chasse, une (01) paire de jumelle, une quantité de minutions et divers outils de remplissage de cartouches, tandis que (1000) litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Tindouf/3e RM", selon le ministère de la Défense.