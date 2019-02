Congo-Kinshasa: A quand les obsèques d'Etienne Tshisekedi ? - « c'est maintenant la période qui convient pour faire les démarches en vue du rapatriement du corps » (Simon Kalenga)

Des longues années de lutte de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Udps, ont finalement eu un sens, avec l'accession de son Président à la magistrature suprême, en l'occurrence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans cette optique, l'heure est venue d'honorer la mémoire de l'Icône du parti, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a déjà quitté la terre des hommes et qui se retrouve dans l'au-delà de Dieu, depuis deux ans. «C'est maintenant, la période qui convient pour faire les démarches en vue du rapatriement du corps », indique le Chef du département de la Communication de l'Udps, M. Simon Kalenga. Il était aux prises avec votre quotidien, le vendredi 1er févier 2019.

Il était un jour Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, leader incontournable de l'opposition congolaise. C'est l'histoire. En effet, cet Illustre disparu se veut un esprit, soutiennent des centaines des milliers d'affidés de l'Udps, le principal parti de l'opposition congolaise, aujourd'hui, au pouvoir. Exactement, il y a de cela, deux ans depuis qu'il rendait son âme entre les mains de son Dieu, à l'âge de 84 ans. Hélas ! Cet ancien Premier Ministre congolais n'est toujours pas inhumé dignement comme tout le monde le souhaite. Bon nombre de Cadres de cette formation politique rassurent, cependant, que le moment est, cette fois-ci, propice pour mener les démarches nécessaires en vue du rapatriement du corps au pays, puis s'en suivra l'organisation des obsèques dignes en mémoire de celui qui est considéré comme le père de la démocratie et la dignité du peuple congolais.

Vœu sacrosaint

En marge de la messe célébrée, vendredi 1er février, en guise du deuxième anniversaire de décès du Sphinx de Limete, à la Cathédrale Notre Dame de Lingwala, le Chef du département de communication de l'Udps, Simon Kalenga, s'est dit heureux du couronnement de la très longue marche de combat pacifique, mais politique menée par l'Udps durant quatre décennies. «Maintenant que le combat a atteint un certain niveau, nous pouvons penser à nos morts et à nos blessés.

Voilà pourquoi, c'est maintenant la période qui convient pour faire les démarches en vue du rapatriement du corps et de son enterrement», soutient-il. Quant au programme y afférent, il estime que la question relève d'un sujet à analyser, mieux, à étudier et non à débattre. Loin de penser que l'accession au pouvoir suffit pour dormir sur ses lauriers, Simon Kalenga martèle, plutôt, sur le fait que le combat continu. «La force est restée au peuple. Un peuple déterminé ne peut pas voir d'obstacles devant lui ; il est plus puissant que le tsunami, plus puissant que la bombe atomique», clame-t-il. Et, de conclure quant à la matérialisation du programme d'actions politiques de l'Udps : «la détermination, la volonté et la foi que nous avons dans le Congo futur et prospère nous permet de dire que nous allons vaincre différents défis qui se présentent».