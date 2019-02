Congo-Kinshasa: Grand artisan de 8-0 contre Club africain - Trésor Mputu reprend ses bonnes habitudes en Ligue de champions

C'est une victoire inédite et historique qui restera gravée dans les annales de la Ligue de champions de la Caf. Très fâchés de leur défaite inhabituelle (0-3), lors de la deuxième journée en Algérie face à Constantine, les Corbeaux du TP Mazembe ont déversé leur colère chez les Tunisiens du Club africain (8-0), samedi 2 février, à Kalomando, à Lubumbashi.

Le grand artisan de cette victoire, c'est ce vieux corbeau de Trésor Mputu Mabi, 34 ans, qui a signé un doublé, et deux passes décisives. L'ancien capitaine des Léopards et de cette même équipe de Mazembe reprend ses bonnes habitudes en Ligue de champions.

En tout cas c'est du jamais-vu, parle-t-on, depuis la création d'une phase de groupes en Ligue des champions (C1) en 1997. Des victoires par plus de cinq buts d'écart, il y en a déjà eu trois à ce stade de la compétition : une démonstration 6-0 du Raja Casablanca (Maroc) contre les Young Africans (Tanzanie) en 1998 ; un triomphe 7-0 de l'ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) face au CR Belouizdad (Algérie) en 2001 ; et une balade 6-0 d'Enyimba (Nigeria) contre Bakili Bullets (Malawi) en 2004. Mazembe bat le record.

Pamphile et ses poulains ont plié le match à la 39ème minute, en marquant quatre buts par Kevine Mondeko (10' et 39'), Mika Miche (22') et Jackson Muleka (36'). Score à la mi-temps. A la reprise, les Congolais ont doublé d'ardeur, en marquant quatre autre buts. Jackson Muleka est revenu (61'), Trésor Mputu (76' et 83') et Meschack Elia (80').

Les Tunisiens, complètement perdus sur le terrain et manquant de tout, ont été complètement mangés à tous les niveaux par les Congolais. Pris de vitesse, dominés techniquement et tactiquement, très peu concentrés et sans réaction, il n'y pas eu photo entre Club africain et Mazembe, qui, avec un peu plus de concentration, auraient pu inscrire un nombre beaucoup plus important de buts. Chaque accélération congolaise était suivie d'une occasion assez nette avec à la fin du match 62% de possession du ballon, 28 tirs dont 15 cadrés et 8 buts. C'est une belle victoire historique, à voir et à revoir. On ne se lasse pas d'admirer les remontées de Koffi Kwame et Djo Issama, le pied de velours d'Ochoya, le nouveau venu, la tête d'or de Mundeko, la talonnade géniale de Rainford Kalaba, le coup de canon d'Elia. Buteurs et passeurs, Jackson Muleka et Trésor Mputu ont survolé les débats. Et, les 8 buts affichés au marquoir symbole du numéro de dossard de Mputu Trésor, l'artisan de cette victoire.

Le Club Africain aura bien du mal à se remettre d'une telle déculottée. Pour le TP Mazembe, le chemin de la qualification s'est bien dégagé dans cette poule tronquée. Dans cette poule "C" réduite à trois pensionnaires suite à la disqualification d'Al Ismaily, le Tout- Puissant Mazembe, emmené par son maître à jouer, Tresor Mputu, a pris une sérieuse option sur les quarts de finales, compte tenu de la différence de buts largement favorable dont il peut désormais se prévaloir.

V.Club marque le pas...

Plus tard dans la soirée, à Kinshasa, les hommes de Florent Ibenge ont été tenus en échec par la JS Saoura qui l'a contraint à un nul de deux buts partout. Ce sont pourtant les moscovites qui allument la mèche à la 14ème minute grâce à Francis Kazadi, et Jean-Marc Makusu Mundele, buteur maison alourdit le score à la 35ème minute, avant que les Algériens ne réduisent sur penalty par Ahmia, peu avant la pause. A la reprise, le jeu va se poursuivre à la 88ème minute lorsque les visiteurs vont marquer le but d'égalisation par Yarah Shérif. Dans ce même groupe D, les Egyptiens d'Al Ahly ont corrigé Simba Fc 5 buts à brosse.

Voici comment se présente le classement

Groupe A

-Wydad Casablanca 6 points

-Mamelodi Sandowns 6 points

-Asec Mimosas 3 points

-Lobi Stars 3 points

Groupe B

-Orlando Pirates 5 points

-Espérance de Tunis 5 points

-Horoya FC 4 points

-Platinum 1 point

Groupe C

-CS Constantine 6 points

-Mazembe 3 points

-Club Africain 0 point

-Al Ismaily 0 point (disqualifié)

Groupe D

-Al Ahly 7 points

-AS Vita 4 points

-Simba 3 points

-Saoura 2 points.