Afrique: CAN U20 - Déclarations d'avant-match Burundi - Niger

Joslin Bipfubusa, entraineur du Burundi

« Une victoire nous permettra d'être beaucoup plus en vie »

« C'est un match capital que nous devons jouer contre le Niger après avoir perdu lors de notre première sortie. Et dans ce sens, nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour réussir un bon résultat. Une rencontre à ne pas perdre et même si avec un nul nous pouvons espérer, une victoire nous permettra d'être beaucoup plus en vie. Il n'y a pas de pression à notre niveau puisque nous sommes à une compétition où il y a trois matchs à jouer et après avoir été défait lors de la première rencontre, on peut toujours se rattraper sur les deux autres. Je ne prends pas beaucoup en considération le fait que nous jouons contre le pays organisateur mais, il s'agit de mettre toutes les chances de notre côté pour espérer avoir un bon résultat ».

Mohamed Amissi, attaquant du Burundi

« Avec une défaite, il n'y aura aucun espoir pour nous »

« Nous nous sommes bien préparés pour faire face à nos adversaires dans cette compétition et même si certains évoquent cette question de la chaleur, je tiens à dire qu'il fait aussi chaud au Burundi. Ce n'est pas une excuse puisque nous sommes habitués. C'est une rencontre décisive pour nous, un peu comme une question de vie ou de mort parce qu'une défaite sera difficile à avaler et il n'y aura aucun espoir pour nous. Nous sommes sûrs de nous et nous allons tout donner pour le pays mais après, cela reste un match de football ».

Ismaïla Tiémoko, entraineur du Niger

« La pression sera différente que lors du match d'ouverture »

« C'est notre deuxième match que nous allons aborder avec la plus grande sérénité et il peut déjà nous ouvrir les portes de la qualification. L'état d'esprit est bon surtout que nous n'avons pas perdu le premier match où nous avons réalisé un nul. Si nous engrangeons les trois points contre le Burundi, ce serait un grand pas pour la suite de la compétition. Nos joueurs en sont conscients et ils doivent se ragaillardir pour aller jusqu'au bout de la victoire. Quel que soit la stratégie mise en place par notre adversaire, nos joueurs auront les ressources nécessaires pour chercher à faire la différence tout en sachant que la pression sera différente que lors du match d'ouverture ».

Yacine Wa Massamba Laba, défenseur du Niger

« Nous sommes conscients de l'enjeu »

« Nous sommes conscients de l'enjeu du match et il s'agit pour nous d'être plus déterminés et jouer avec beaucoup de concentration. Nous avons le moral haut puisque c'est un match qui peut nous ouvrir les portes d'une qualification et pour la circonstance, nous allons tout donner pour faire honneur à la nation ».