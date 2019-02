Tunisie: Tronja se déchaîne !

Vaincue lors de la journée précédente, Tronja s'est réveillée en frappant fort face à Yris (7-3).

Mornag n'a pas démérité en revenant d'Outik avec un nul précieux (0-0) face à l'équipe locale intraitable à domicile. Le choc de la poule, ayant opposé les deux dernières équipes, à savoir l'Aouina et Métline, a vécu l'offensive. Dix buts ont été marqués au cours de la rencontre. Et c'est l'Aouina qui l'a remporté (6-4).

Comme prévu !

En poule B, pas de changement. Les résultats enregistrés ont été conformes aux pronostics. Les équipes du peloton de tête ont toutes gagné.

Le leader Béni Khiar a pris le meilleur sur Siliana (2-1) grâce aux deux buts signés par les deux internationaux Mohamed Walid Krout et Mohamed Ali Karouia. Ses deux poursuivants, Dar Chaâbane et Assomaâ, n'ont pas trop puisé dans leurs moyens pour l'emporter aisément face aux deux lanternes rouges, en l'occurrence Al Haouaria et Tazarka. L'exploit en poule C a été l'œuvre du Club Chebbien qui a réalisé sa première victoire aux dépens d' Ahely Sahely par le score de ( 2-1).

La rencontre phare de la poule entre Al Messadine et Read Star Sousse s'est soldée par un nul (0-0).

Par contre, le match ayant opposé Saheline à Ksar Helal a connu plusieurs buts de l'ordre de 6 pour la première équipe contre 1 pour la deuxième. C'est l'expérience de Saheline qui a prévalu face à l'équipe de Ksar Helal, novice en championnat national.

En poule D, en battant Tataouine (1-2), Mettorech a retrouvé la première place devançant Sbeïtla exempte par 2 points.

La palme est revenue à Feriana qui a battu Annahal, une des équipes du peloton de tête (4-2). Le Club Gafsien a renoué avec le succès en prenant le dessus sur la lanterne rouge Regueb (2-1).

Victoire de Ouardanine et Noujoum Sorman

En supercoupe tuniso-libyenne, Ouardanine s'est adjugé le trophée des équipes vainqueurs de coupes en battant Noujoum Saberia par le score de (4-1).

Même si c'est l'équipe libyenne qui a ouvert la marque par Mohamed El Akrid (7'), Ouardanine est revenu en force en inscrivant 4 buts sans en encaisser.

Et ce, par l'intermédiaire de Skander Elloumi (12' et 45'), Mohamed Amine Fékih (41') et Louis Ivez (43'). Quant au trophée des clubs champions, il a été remporté par l'équipe libyenne Noujoum Sorman qui a pris le meilleur sur Hammamet (3-2) après un match très disputé.

Les Libyens ont débuté en force en prenant au cours de la première période de jeu une avance de deux buts signés Khaled Hamed (5') et Mohamed Khémis Saïd (8'). Bilel Ben Souda a réduit la marque pour Hammamet au début de la seconde mi-temps (27'), mais l'équipe libyenne a vite riposté en marquant le 3e but par Mohamed Haraket. Toutefois, les Hammamétois n'ont pas baissé les bras en multipliant les assauts et les attaques.

Mais le gardien libyen était en superforme en arrêtant beaucoup de tirs puissants dont un penalty. Ainsi l'équipe de Hammamet n'a pu que réduire l'écart par l'intermédiaire de Hamadi Touihri (48').

Résultats

Poule A

Tronja-Yris (7-3)

Al Mawani-Read Olf (2-4)

Métline-L'Aouina (4-6)

Outik -Mornag (0-0)

Al Mourouj-La Marsa ( 3-3)

Poule B

Kéribis Korba-Al Kérib ( 4-2)

Assomaâ-Tazarka (5-0)

Dar Chaâbane-AL Haouaria ( 4-2)

Béni Khiar-Siliana (2-1)

Poule C

Club Chebbien-Ahely Sahely (2-1)

Al Messadine-Read Star Sousse (0-0)

Saheline-Ksar Helal (6-1)

Poule D

Mettorech-Tataouine (2-1)

Club Gafsien-Regueb (2-1)

Annahal-Feriana ( 2-4)