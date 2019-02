Tunisie/Congo-Kinshasa: Supplice clubiste !

Quoi de plus inquiétant face à cette entame chaotique où les Clubistes se sont limités à subir et à attendre la fin du calvaire !

Même volet jeu et envie, le CA n'a jamais donné l'impression de chercher des angles de passes intéressants.

La défense restait extrêmement fébrile. Oui, les lacunes défensives exposaient trop facilement le représentant tunisien. Le CA a donc pris une bonne raclée face à un TPM beaucoup trop distingué face à des Clubistes timorés. Mazembe, ça va beaucoup trop vite devant ! Il faudra du temps pour panser ces blessures, c'est sûr!

Mais quand les supporters clubistes se seront remis de cette déculottée, ils comprendront qu'ils ont vu contre eux une équipe incroyable. En trois passes, les Congolais sont devant le but, et le dernier geste est quasiment toujours réussi. A l'image de ce but tout en finesse de Trésor Mputu. L'attaquant congolais pivote et glisse le cuir hors de portée de Charfi, dans un trou de souris. La défense clubiste constate et se résigne à la souffrance, à l'effondrement, point !

Une défense inqualifiable !

Dans le Temple des Badiangwenas, stade du TPM, le CA était faiblard, périssable même, 90' durant: « Chat échaudé craint l'eau froide ». Version football, ça donne ce CA pétrifié à l'idée d'en prendre deux, trois, et cinq de plus !

Plus rien ne va dans cette équipe qui d'ailleurs ne ressemble plus à une équipe à l'image de cette défense inqualifiable. Cette fois-ci, l'on ne peut plus botter en touche ou chercher des circonstances atténuantes. La vérité, c'est que l'arrière-garde est inconsistante avec des centraux à la rue et des latéraux inefficaces.

Avec le retour de Jaziri, on pensait retrouver une certaine stabilité, lui qui offrait pas mal d'assurance en début de saison.

Sur ce, ce qui est aussi assez bluffant avec cette équipe, c'est que le danger vient de partout. Quand ce ne sont pas les centraux qui tergiversent, ce sont les excentrés qui se font manger!

Quand Charfi sauve la baraque, c'est Ifa qui se loupe complètement au marquage ! Et alors, quand ils sont tous fautifs, c'est un festival, et l'adversaire n'a alors aucune difficulté pour porter l'estocade!

Un milieu paradoxal, une attaque qui n'existe pas

Au milieu maintenant, sur le papier, Darragi, Ben Yahia et Ghazi Ayadi font saliver. Mais, malheureusement, la vérité du terrain est tout autre. Ce trident ne fait simplement pas le poids.

Darragi veut (et doit) jouer plus haut. Ben Yahia n'est plus une sentinelle et Ghazi Ayadi n'est pas un stratège.

Même si ce dernier dispose de qualités, il n'a pas la vista et la dernière passe d'un meneur de jeu. Sa conduite de balle est intéressante, mais elle masque la pauvreté de son jeu à ce poste !

Haddad, Chamakhi, puis Sasraku devaient se sentir bien seuls sur la pelouse de Lubumbashi. Outre une confiance au plus bas, une incapacité à garder le ballon et quelques déchets techniques, ils n'ont également pas été avantagés par la tactique du CA, consistant à balancer de longs ballons dans les airs !

Pour information, en face d'eux, se dressaient des colosses longilignes à la charpente massive.

Vers la fin et jusqu'au coup de sifflet final, le CA continuait à patiner. Le supplice s'achevait sur ce festival congolais. Les visages abasourdis des Clubistes témoignaient du scénario complètement déconcertant de ce TPM-CA.

Déconcertant, c'est le mot après ce revers malheureux. Nous sommes début février et le CA n'a toujours pas de certitudes. L'encadrement technique n'a cessé d'expérimenter des systèmes qui ne mènent à rien. Les matches se suivent et les compositions ne se ressemblent pas, cela n'augure rien de bon pour la seconde moitié de la saison !