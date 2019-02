Cote d'Ivoire: Le Goethe-Institut dévoile ses projets phares pour 2019

Après une année 2018 riche en activités, le Goethe-Institut Côte d'Ivoire sera, à nouveau, hyperactif en 2019. L'institution, dirigée par le Dr Markus Litz, a fait sa rentrée culturelle et artistique, le mardi 29 janvier dernier, dans ses locaux situés à CocodyMermoz, à quelques encablures de la cité Mermoz.

Pour l'occasion, l'équipe du Goethe-Institut Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour que la soirée soit belle.

Et elle le fut, avec au menu entre autres une prestation musicale de la chorale Franziska Raynaud du département d'allemand de l'Université Félix Houphouët-Boigny et une performance solo en danse contemporaine. Le tout dans une ambiance conviviale.

Et entre ces deux spectacles, le directeur du Goethe-Institut Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de sa structure à demeurer un acteur clé de la scène culturelle et artistique en Côte d'Ivoire, avant d'annoncer ses projets phares pour les 11 prochains mois.

Ainsi, on retient de son exposé, en PowerPoint, que le département de langue poursuivra la formation continue des enseignants d'allemand, qui sera animée par Mme Annegret Sass, autour du thème : « L'allemand interactif et communicatif avec des matériels et méthodes actualisés». Il organisera également « Laboradio », un atelier de formation en radio, qui va regrouper des élèves de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso et de l'Allemagne.

Sans oublier, un camp linguistique Pasch au Ghana, qui sera meublé par des ateliers sur des thèmes actuels et enregistrera la participation de 24 pays africains.

De son côté, la bibliothèque, qui offre plus de 5000 ressources documentaires et possède une médiathèque, prévoit trois projets importants : Babylab (atelier d'initiation des enfants de 12 à 16 ans à la programmation, au codage et à la robotique) ; un séminaire de formation à la rédaction d'articles sur Wikipédia (les 15 et 16 février 2019) ; Self publishing qui est un atelier adressé aux acteurs du livre dans le but de leur donner les moyens et outils pour éditer leurs propres ouvrages et en faire le marketing.

Sur le plan culturel, les initiatives majeures que le GoetheInstitut Côte d'Ivoire mettra en lumière sont le « Forum contemporain », une programmation alternée de danse contemporaine et de théâtre regroupant les formats de DanseRaum et de Entr'Actes; «Nord Südlicher Divan» qui se veut un dialogue entre le grand Nord et le grand Sud à travers des contributions de différentes disciplines artistiques, des sciences sociales, de la philosophie ; «J'aime ma lagune» qui est le fruit d'un atelier organisé en décembre 2015 sous la dénomination Atelier urbaniste : « Le front lagunaire, réflexion sur la relation entre la ville et son plan d'eau ».

Ce n'est tout, car, il y aura aussi « Blickpunkt », un programme de diffusion et de présentation de film associé à des panels et des forums de discussion ; et enfin « Ayada Lab », qui est un programme intensif de mise en réseau et de qualification, encadré par des professionnels du milieu culturel en Afrique de l'Ouest.