Tunisie: «Un onze appliqué»...

Nous avons entamé le match en verve. Herzi a ouvert la marque et nous aurions pu aggraver le score juste après dix minutes. Mais devant une ESS en forme depuis quelque temps, nous avons eu des difficultés sur le côté droit en raison des raids de Hannachi.

Heureusement que nous avons été solidaires et appliqués tout au long de ce match. Il ne faut pas oublier que nous sommes intraitables à Sousse depuis 2008. Nous avons consolidé cette tradition.

Une victoire qui confirme votre ascendant !

Nous avons réalisé un très bon match tactiquement. Nous avons bien entamé notre aventure dans cette Coupe de la CAF. Il faut dire que c'était difficile mais nous avons bien visionné les derniers matches de l'ESS et nous avons préparé une stratégie pour bloquer les manœuvres étoilées.

Regardez, Aouadhi et Baâyou étaient absents, ce qui a amené Chikhaoui et Msakni à reculer en faisant beaucoup d'efforts. A la reprise et juste après le penalty bloqué par notre grand gardien, les Etoilés ont perdu les pédales. On a eu deux opportunités pour marquer le second but par Chaouat et Manuchu. Bon, l'essentiel est de gagner.

Votre défense et votre milieu de terrain ont fait la différence. Qu'en pensez-vous ?

Le CSS possède la meilleure défense du championnat, et ce, grâce à notre gardien, à nos défenseurs et aussi à notre milieu de terrain infatigable et plein d'imagination pour faire la récupération et l'animation offensive. Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs. Je remercie mes coéquipiers pour leur détermination et leur hargne d'aller toujours de l'avant.

Quel est le secret de votre retour en forme ?

Seul le travail paie. Il n'y a pas de secret en football. J'ai cravaché dur pour gagner ma place au CSS. Ce n'était pas facile. Je remercie mon préparateur physique qui a déployé de grands efforts pour que je retrouve la forme. Je suis encore à la recherche de ma grande maîtrise pour redevenir le vrai Moncer.

Et maintenant ?

La page continentale est fermée. Nous allons préparer sérieusement notre prochain match face au CAB qui sera avide de rachat après son élimination en Coupe de Tunisie. Nous serons vigilants et n'aurons pas droit à l'erreur.