Tunisie: Le COK prend option

Le fait majeur de la vingtième journée est sans conteste le nouveau coup d'accélérateur (le troisième de suite) réalisé par le COKélibia pour se détacher de son adversaire du jour et rival l'ASMarsa, et pour s'emparer de la cinquième place et prendre donc option pour la qualification au play-off. Mais rien n'est encore joué dans la rude concurrence regroupant le trio du milieu du tableau. Ce sera fait lors de la prochaine journée.

L'espoir persiste chez les trois candidats aux chances relativement égales. Cependant, pour les Marsois et les Mouloudiens de Bousalem et en dépit de leur défaite en dehors de leurs bases, rien n'est encore perdu. L'essentiel est d'y croire. Leur destin est entre leurs mains.

Le moindre faux pas pour l'un des trois sera fatal. Il reste deux rounds à disputer. Le verdict, quant aux noms des deux équipes qui compléteront le groupe du titre à six, sera connu ce samedi.

Précieuse victoire donc du COK qui vaut son pesant d'or. L'équipe a gagné le duel qu'il ne fallait pas perdre. L'avantage du terrain et l'énorme soutien du public ont contribué à la performance kélibienne. Ajoutons à cela la capacité de réagir quand l'ASMarsa prenait l'ascendant. Et c'est déjà un atout important et rassurant même si les jeunes lancés dans le bain manquent encore d'expérience, en l'occurrence Nidhal Ridène et Ala Sammoud...

Les Marsois -- dans une grande partie du débat -- avaient beau tenter, ils se sont inclinés en fin de compte, bien qu'ils aient décroché difficilement le set inaugural 29-27 ce qui n'était que feu de paille, puisque les locaux s'organisèrent davantage et retrouvèrent leurs marques pour réaliser un retour tonitruant leur permettant de maîtriser les trois derniers sets 25-23, 25-22, 25-23.

Notons que le dernier set a connu après l'égalisation du COK, 14-14, un arrêt de 35 minutes dû à un accrochage entre le joueur de l'ASM, Yassine Chrouda, et celui du COK Wael Mrika.

L'autre concurrent, la Mouloudia, continue à perdre des points en cours de route. En effet, après ses deux faux pas de suite face à l'ASM à La Marsa et l'ASTélécoms à domicile, les Mouloudiens ont dû baisser pavillon à Sfax devant le CSS. 21-25, 19-25, 21-25. Les trois autres victoires acquises à domicile ont été obtenues facilement par l'Espérance de Tunis au détriment de l'USCarthage, par la Saydia devant le CSHL, et par l'équipe des Télécoms de Sfax face au Tunis Air Club. Le tout sur des scores sans bavure et dans un temps réduit.

L'unique performance réalisée à l'extérieur a été de la part de l'Etoile du Sahel en s'imposant à Sfax face à l'USTS. Celle-ci n'a résisté qu'un seul set, le second pour l'emporter par 26-24. Le reste des sets était une affaire étoilée 25-19, 25-19 et 25-13.

Résultats

EST-USC 3-0

SSBS-CSHL 3-0

COK-ASM 3-1

CSS-MSB 3-0

ASTS-TAC 3-0

USTS-ESS 1-3

Classement

Pts J

1) EST 57 20

- ESS 57 20

3) CSS 48 20

4) SSBS 42 20

5) COK 34 20

6) ASM 31 20

7) MSB 29 20

8) ASTS 25 20

9) TAC 15 20

10) USTS 9 20

11) CSHL 7 20

12) USC 5 20