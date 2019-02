Tunisie: Les Marocains haut la main !

Figuration tunisienne !

Les Tunisiens se sont contentés de deux secondes places par équipes (en minimes et en cadettes filles). La meilleure athlète classée était Cyrine Kadri qui a terminé 4e dans la course des cadettes. Ses compatriotes Rihab Dhaheri, Kheloud Chabani et Arij Laâbidi se sont classées respectivement 9e, 10e et 12e. Chez les minimes filles, la meilleure Tunisienne était Manel Abellaoui 7e suivie par ses compatriotes Ikram Derai 9e et Aya Ouerghi 10e et Ciwar Ouerfelli 11e.

Chez les minimes garçons, le meilleur classé était Oussama Farhat qui a terminé 10e. Par contre dans la course des cadets garçons, Mohamed Zairi a résisté aux assauts des athlètes marocains qui ont dominé par leur esprit d'équipe la course de bout en bout. Il a terminé la distance de 4 km et demi en 6e position derrière les cinq Marocains. «Nous sommes convaincus que le niveau du cross a régressé chez nous ce qui a influé beaucoup sur le niveau du fond et demi-fond.

Ainsi on a décidé d'accorder un intérêt particulier à cette spécialité pour redresser la barre. D'ailleurs on a organisé cette saison 4 journées fédérales de cross pour sensibiliser les jeunes à se spécialiser aux courses de longues distances», a fait savoir Mohamed Habib Belhadj de la direction technique de la Fédération Tunisienne d'athlétisme.