Tunisie: Les Sfaxiennes sur un nuage

Les Sfaxiennes, mieux inspirées, sûres d'elles, ont, depuis le premier jour du tournoi à poule unique regroupant sept équipes, cru en leurs chances de consécration.

Elles se sont bien défendues alliant maîtrise, rigueur et beaucoup de hargne dans une finale qui les a opposées à un rival ahlaoui fort et performant, au palmarès garni par huit titres arabes et autant de performances à l'échelle africaine, et ce, après un joli parcours sfaxien avec cinq victoires et deux sets concédés.

Le représentant tunisien, en affrontant Al Ahly d'Egypte qui lui aussi a gagné tous ses matches sans lâcher le moindre set, a répondu donc à l'unique condition pour terminer en beauté. La victoire par n'importe quel score. Objectif atteint et avec les moindres dégâts.

L'équipe de Sfax dans un grand jour ne pouvait que donner du fil à retordre à son concurrent. D'ailleurs, conscientes de la difficulté de la tâche, les Egyptiennes ont tenté de déstabiliser la machine sfaxienne, ce qui était tellement difficile. La performance sfaxienne repose essentiellement sur la manière d'évoluer sans pression, la force de caractère et le cran, la fraîcheur physique, les services bien orientés et un contre qui a répondu complètement à la particularité de sa tâche en atténuant l'effet des attaques de l'équipe adverse et en marquant des points précieux.

De plus, le CSS possède deux attaquantes de valeur, bien en jambes et impériales au filet, en l'occurrence Jihane Mohamed et la Brésilienne Carolina Piroto toujours sur orbite grâce aux belles touches de balle de la passeuse Nihel Kbaïer. De son côté, Rahma Agrebi, l'omniprésente, a contribué nettement à la stabilité et à la cohésion entre les secteurs de jeu. Rim Missaoui a été efficace à souhait au contre aussi bien qu'en service. Mission accomplie avec une sixième victoire soldée sur un score sans appel 25-23, 25-23, 25-19. Le CSS, aujourd'hui, a pris son envol sous la férule de son entraîneur Moneem Ben Salem.

Le mérite de l'équipe est d'autant plus grand que trois de ses joueuses ont été récompensées : Nihel Kbaïer, élue meilleure passeuse, Rahma Agrebi, meilleure attaquante (poste 4) et la brésilienne Carolina, meilleure attaquante (poste 2).