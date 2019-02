Tunisie: Appel à la création d'un Conseil supérieur de l'enseignement

Un aperçu sur cette organisation a été donné avant le démarrage des travaux. Il s'agit d'un regroupement qui rassemble plus de 86 associations, organisations et réseaux de la société civile s'intéressant au domaine de l'enseignement de façon totale ou partielle.

La coalition a, déjà, réalisé des études et des rapports qu'elle a adressés aux ministères et organisations concernés. On citera le Livre blanc paru 5 à 6 mois avant celui publié par le ministère de l'Education. Cette coalition a, de plus, d'autres activités à son actif comme l'organisation de rencontres et de conférences...

Dès le début de cette conférence qui s'est déroulée dans un hôtel de la capitale, le président de cette coalition, M. Mohamed Ben Fatma, a souligné la nécessité de rompre avec cette crise qui perdure entre le ministère de l'Education et le syndicat ainsi que l'importance d'instaurer la réforme. Et pas n'importe laquelle, a-t-il insisté.

On attend un retour à la normale par la résolution des problèmes en suspens pour que les élèves et les enseignants reviennent à leurs classes et que les cours reprennent, normalement.

Le docteur Ben Fatma s'est dit déterminé à proposer une Conférence nationale sur la réforme du système éducatif. Selon lui cette conférence devrait regrouper des associations civiles en lien avec le secteur de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. En outre, il est, également, prévu de faire appel aux représentants des ministères concernés qui, d'après M. Ben Fatma, seraient une douzaine et non, comme on a tendance à le croire, trois. Il y aurait, par ailleurs la contribution de personnalités du monde des médias, officielles ainsi que des experts etc.

Ladite réforme doit être profonde et reposer sur plusieurs leviers car la crise est structurelle. Actuellement, le ministère ne dispose pas d'une méthodologie pour mettre en œuvre la réforme. Les leviers sur lesquels doit se baser toute action de réforme sont, intrinsèquement, liés. Tout d'abord, il faudra créer une infrastructure. Exactement comme on le ferait pour les investissements. Un acteur économique ne s'aventurerait pas pour créer un projet s'il n'y a pas d'infrastructure dans la zone cible.

Sur un autre plan, il faut penser à créer un Conseil supérieur de l'enseignement qui devrait bénéficier d'une autonomie. Actuellement, tous les pays arabes en disposent à l'exception de la Tunisie et trois autres pays. Par ailleurs, la création d'une instance d'évaluation s'impose en plus d'une charte nationale de l'éducation. Autre chose à laquelle on n'a pas encore pensé : une faculté de l'Education. Celle-ci n'existe pas chez nous a affirmé le conférencier.

D'autres propositions ont été formulées dont l'idée de s'appuyer sur un discours méthodologique et sur l'ingénierie des réformes.