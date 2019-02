Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - 298 traitements en radiothérapie réalisés

Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Cocody s'est ouvert, hier, à des journalistes, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.

Dernier-né de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao) de Cocody, inauguré le 18 décembre 2017, par le Président de la République et ouvert au public le 25 janvier 2018, est doté d'un plateau technique ultra-moderne, à la pointe de la prise en charge et du traitement des lésions cancéreuses.

Des journalistes et hommes de médias nationaux l'ont découvert, hier, lors d'une visite guidée organisée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, par les premiers responsables du centre.

Le Cnrao, au dire de la directrice, le Pr Judith Coulibaly Didi-Kouko, a, un an après son ouverture, effectué 316 consultations en radiothérapie, 4089 en oncologie, 74 en hématologie, 78 en psychologie et participation aux groupes de parole, 60 en médecine d'esthétique et 25 participations aux activités sportives et de natation.

« A la suite des consultations, nous avons reçu 1404 patients dans nos services. 298 ont été admis en radiothérapie », a-t-elle indiqué. Avant de préciser que le centre ne fait pas que de la radiothérapie, même si c'est le traitement le plus sollicité

par les populations. Les patients en radiothérapie en cours ou en fin de traitement viennent, outre la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Congo, du Mali et de la Mauritanie.

« L'unité d'oncologie a réalisé 1496 cures de chimiothérapie, d'hormonothérapie et de thérapies ciblées. Ces cures sont étroitement organisées entre les cliniciens et les pharmaciens.

Le laboratoire de biologie du Cnrao a enregistré 2337 passages de patients pour des analyses diverses », a fait savoir Judith Coulibaly Didi-Kouko.

La praticienne a rassuré que la lutte contre le cancer connaît des avancées notables en Côte d'Ivoire, grâce à la volonté des autorités nationales.

« Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara permet désormais à la Côte d'Ivoire de prendre en charge, sur son territoire, tous les cas de cancer. Les frais de consultation ici sont de 8000 FCfa », a souligné la cancérologue.

Le Cnrao est bâti sur une superficie de 11 000 mètres carrés. Il est doté d'une unité de radiothérapie disposant d'un scanner de simulation et de deux accélérateurs linéaires de particules. Le plateau technique de curiethérapie compte une salle d'application, un curiethron et une salle de réveil.

L'établissement est également pourvu d'une unité d'oncologie médicale avec dix lits, d'un laboratoire pour les analyses biologiques et d'une pharmacie qui assure les commandes, l'approvisionnement, le stockage et la distribution des nouveaux médicaments anticancéreux, des produits d'hygiène et des réactifs de laboratoire.

L'hôpital a été érigé en Etablissement public national (Epn) dans le but de lui donner pleinement les moyens de mener sa mission avec efficacité.