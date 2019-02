Sénégal: L'activité économique en progression de 12,5% en décembre (DPEE)

Dakar — L'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a progressé, en décembre 2018, de 12,5%, en rythme mensuel, particulièrement portée par le secondaire (+9,9%), indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Dans son Point mensuel de conjoncture du mois de février, publié au plus tard 30 jours après la fin de la période étudiée, la DPEE signale que le tertiaire (+2%) et le primaire (+13,3%) se sont également bien comportés.

Le document consulté par l'APS relève que sur une base annuelle, la croissance de l'activité économique hors agriculture et sylviculture est ressortie à 8,8%, en décembre 2018, à la faveur d'une bonne évolution d'ensemble du tertiaire (+6,7%), du secondaire (+5,9%), du primaire (+11,5%) et de l'administration publique (+8,8%).

La DPEE note qu'en décembre 2018, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) a progressé de 13,3%, en variation mensuelle, en rapport avec les performances simultanées des sous-secteurs de l'élevage (+13,9%) et de la pêche (+10,4%).

Elle signale qu'en glissement annuel, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est, aussi, conforté (+11,5%), en décembre 2018, porté, à la fois, par l'élevage (+9,8%) et la pêche (+19,7%).

Le secteur secondaire s'est raffermi de 9,9%, en variation mensuelle.

"Cette évolution reflète les performances enregistrées, principalement, dans la construction (+13,3%), les conserveries de viande et poissons (+19,6%) et l'+égrenage de coton et fabrication de textiles+ (>100%)", explique la DPEE.

En revanche, le Point mensuel souligne que la production de sucre s'est particulièrement amoindrie (-32,9%) sur la période.

Le document ajoute que sur un an, le secteur secondaire s'est, également, consolidé (+5,9%), en décembre 2018, principalement, porté par les conserveries de viande et poissons (+39,5%), la construction (+6,5%), la fabrication de cuir (>100%) et la production de matériaux de construction (+13,6%).

Il signale toutefois que la fabrication de sucre (-85,6%) et le raffinage (-55,8%) se sont, notamment, repliés sur la période.

En décembre 2018, le secteur tertiaire s'est conforté de 2,0%, "en variation mensuelle, particulièrement attribuable aux services financiers (+14,0%), d'+hébergement et restauration+ (+5,4%) et immobiliers (+1,4%)".

En glissement annuel, une croissance de 6,7% est notée dans le secteur tertiaire en décembre 2018, portée par les transports et télécommunications (+6,8%), le commerce (+3,2%), les services financiers (+8,9%), les activités immobilières (+16,8%) et les services d'hébergement et de restauration (+15,5%), selon la DPEE.