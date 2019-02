Sénégal: Kaolack - Trois comités électoraux à «Macky 2019», l'opposition se barricade

Quarante-huit heures après son démarrage sur l'étendue du territoire national et dans la Diaspora, la campagne pour la présidentielle du 24 février prochain s'agite de plus en plus. Autant au niveau de la commune, le département que dans le reste de la région, cette course effrénée aux suffrages va dans tous les sens.

Du côté de la coalition « Macky 2019 », les représentants du président sortant ont surtout misé sur la diversité pour une reconquête plus intelligente du pouvoir et cela, dès le 1er tour. Pour répondre à cet objectif, trois (3) comités électoraux ont déjà été mobilisés pour la cause.

Il s'agit du comité installé par le maire Mariama Sarr et soutenu par d'autres responsables de l'Apr ou de partis alliés, celui du coordonnateur départemental du parti présidentiel Diène Farba Sarr qu'il partage d'ailleurs avec le secrétaire permanent à l'Energie Pape Demba Bitèye, le promoteur agro-industriel Baye Ciss, le président du Conseil départemental Baba Ndiaye entre autres responsables et le comité électoral de la présidente de la fédération des Associations des femmes du Sénégal (Fafs) Adja Ndiouck Mbaye.

Ces comités ont débuté leur programme par des visites aux familles religieuses de la commune et du département. Dans le camp adverse, mieux du côté des représentants de l'opposition, on a surtout préféré agir dans la discrétion.

Après la dernière marche de veille de campagne, les coalitions « Madické président » « Sonko président » « Idy 2019» et les partis alliés du « Pur » ont surtout milité pour une proximité pure et dure, en attendant l'arrivée prochaine de leurs candidats dans la capitale du Saloum.