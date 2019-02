Angola: Des nouvelles lois et le prix du pétrole incitent les entreprises à parier sur le pays - Analyste

Luanda — L'analyste du cabinet spécialisé en énergie, WoodMackenzie Adam Pollard, a déclaré lundi que les compagnies pétrolières "se tournent de nouveau vers l'Angola" en raison des prix du pétrole et des réformes gouvernementales.

"L'année dernière, l'Angola a tourné la page, le pays tente d'attirer plus d'investissements pour éviter le déclin de la production de pétrole attendu dans les années à venir, et certains signes laissent penser que les entreprises se tournent de nouveau vers l'Angola à l'aise pour investir dans le pays ", a indiqué Adam Pollard.

Dans une interview à Lusa sur les perspectives d'évolution du secteur pétrolier en Angola, l'analyste a expliqué que "comme dans d'autres pays africains, la production est en baisse depuis un certain temps et devrait encore baisser", d'où les efforts pour attirer des investissements étrangers qui pourraient renverser la situation.

"Nous avons vu certains projets sanctionnés par la compagnie française Total dans le bloc 17 au cours de la dernière année. Peut-être que la BP et l'ENI feront de même cette année, car il y a donc plusieurs signes d'intérêt pour les plus grandes compagnies pétrolières au pays", a-t-il indiqué, soulignant que l'exploration est prédominante sur la côte et à grande profondeur.

"L'Angola est par nature l'un des endroits les plus coûteux pour développer le pétrole, presque toujours dans des eaux ultra-profondes. Ainsi, lorsque les prix ont chuté en 2014, il était l'un des plus touchés, mais il y a maintenant plus de confiance non seulement dans la stabilité des prix du pétrole, mais également il y avait eu un grand travail de la Sonangol et du Gouvernement pour améliorer l'environnement d'affaires", a-t-il dit.

Interrogé sur les mesures les plus importantes pour rétablir la confiance des investisseurs au pays, Adam Pollard a cité des décrets présidentiels pour accélérer les approbations, des mesures de lutte contre la bureaucratie excessive associées à l'industrie pétrolière, les lois visant à encourager l'exploitation des champs marginaux les plus petits et la nouvelle loi qui assimile l'exploitation du gaz à celle du pétrole.

Sur l'objectif de 1,4 million de barils par jour fixé par l'Angola pour cette année, Pollad a expliqué que c'est "un objectif raisonnable", ajoutant que "de nombreux puits sont au stade de la maturité, lorsque la production commence à baisser, et il y a de nouveaux projets pour augmenter la production, mais l'Angola doit sanctionner plusieurs autres projets.