Angola: Les piqûres de scorpions inquiètent les services d'urgence HGB

Benguela — Sept cent six patients, dont sept victimes de piqûres de scorpion, ont été soignés au cours du long week-end par les services d'urgence de l'hôpital général de Benguela (HGB), a appris ANGOP de la source de santé mardi.

Selon la responsable de ces services, Aida Paulo, le nombre constant de cas de piqûres de scorpions dans cet hôpital est préoccupant, et appelle la population à être plus prudente et à se rendre aux établissements sanitaires les plus proches.

Elle a déclaré que durant la même période les services d'urgence avaient reçu quatre cas de morsures de chien, 18 d'accidents de la route, 17 d'agression physique, cinq accidents du travail et cinq de brûlures.

Aida Paulo a également fait savoir que les services d'urgence avaient également enregistré deux décès à l'hôpital et reçu deux corps.

Elle a informé que parmi les patients ayant eu recours aux services d'urgence du HGB, certains avaient été hospitalisés pour plusieurs pathologies et 70 suivaient un traitement ambulatoire. La consommation excessive de boissons alcoolisées, le non-respect du code de la route, l'alimentation non réglementée, le mauvais assainissement de l'environnement et d'autres aspects ont été à la base des cas enregistrés.