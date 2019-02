Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora (Algérie, Angleterre, Chypre, France, Israël et Pays-Bas)

Algérie, 20e journée, 1re division

Premier but sous les couleurs du CS Constantine pour Dylan Bahamboula. L'international congolais ouvre le score du droit à la 24e et met son nouveau club sur les voies du succès chez l'USM Bel Abbes (4- 0). Également impliqué sur le 2e but, puis remplacé en seconde mi-temps.

Le CSC est 3e du championnat.

Angleterre, 25e journée, 1re division

Grady Diangana est resté sur le banc lors du match nul obtenu par West Ham face aux Red de Liverpool (1-1). Les Hammers sont 12e avec 32 points, à trente longueurs de leurs adversaires du jour.

Chypre, 19e journée, 1re division

Francis N'Ganga, titulaire et averti à la 77e, et l'Ermis s'inclinent à domicile face à l'Omonia Nicosie (0-2). L'Ermis reste lanterne rouge avec 9 points.

France, 23e journée, 2e division

Valenciennes prend un point chez le Gazélec (0-0). Avec Eden Massouema titulaire.

Suspendu après son carton rouge face au Paris FC, Junior Etou était absent lors de la large défaite de Béziers à Lens (0-3).

Le promu biterrois est 18e avec 2 points d'avance sur Nancy et le Red Star. VA est 17e et premier non relégable avec 3 points de plus (22).

Israël, 22e journée, 2e division

Le Beitar Tel Aviv de Romaric Etou, titulaire, chute chez l'Ironi Rishon Lezion (0-1). Sixième, le Beitar totalise 34 points.

Pays-Bas, 23e journée, 2e division

Cambuur est défait sur le terrain de la réserve de l'AZ Alkmaar (1-2). David Sambissa était titulaire. Son club est 11e avec 33 points.