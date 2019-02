Congo-Brazzaville: Santé publique - L'association "Femme et nouvelle vision être" réalise un geste de solidarité

L'ONG organise, du 4 au 14 février, une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et de l'utérus à l'hôpital de base de Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville.

La campagne vise à dépister près de cinquante femmes de 40 à 62 ans en une semaine, à raison de dix femmes par jour. L'objectif de l'association est d'atteindre un total de huit cents femmes dépistées à fin 2019. Pour la réussite de l'activité, l'association Femme et nouvelle vision être (Fenovie) avait organisé, en amont, des séances d'information et d'éducation dans le huitième arrondissement, Madibou. Les participantes ont été enregistrées, programmées, orientées et accompagnées par Fenovie selon le programme de la cellule de dépistage.

« Il s'agit ici d'aider les femmes à accéder au dépistage quel que soit leur milieu social et de faciliter ainsi une prise en charge précoce. Cette journée, nous l'avons consacrée au dépistage du cancer de l'utérus et du sein pour les femmes à faible revenu. Nous avons pensé qu'il y avait des femmes qui entendent parler du dépistage mais qui ne viennent pas vers les services spécialisés. Voilà pourquoi, nous sommes parties vers elles pour les sensibiliser et les volontaires sont venues aujourd'hui se faire dépister », a souligné la présidente de Fenovie, Amélie Kiyindou.

D'après le Dr Bab Salam Ngouaka, chef de l'unité de dépistage et service de médecine à l'hôpital de base de Makélékélé, la lutte contre le cancer passe d'abord par la prévention primaire et secondaire. « C'est ce qu'on essaie de faire ici. Vous savez que le pays n'a pas encore un programme de lutte contre le cancer. Même si les autorités sont en train de se battre pour que les choses se fassent dans le pays, nous devons mettre l'accent sur la prévention. Il s'agit pour les femmes de venir ici faire un examen clinique de sein à la demande pour le dépistage du cancer », a-t-il commenté.

Après avoir pris la mesure de la problématique, le médecin spécialiste a invité toutes les femmes à participer à l'examen qu'on appelle colposcopie. « C'est un examen qui permet de déceler les lésions précancéreuses, c'est-à-dire avant qu'une femme ait un cancer du col de l'utérus, cela passe par plusieurs étapes qui peuvent durer dix ans, parfois vingt ans. Donc, cet examen permet de rechercher au niveau du col des signes qui montrent que si on ne fait pas attention, à l'avenir telle dame va avoir un cancer du col », a-t-il précisé.

Fenovie est une association des femmes issues de tous les milieux socio-économiques. Elle a pour objectifs : encourager la lutte contre le VIH/sida, le cancer, la drépanocytose, l'hypertension artérielle (HTA) et le diabète en soutenant et aidant les personnes souffrant de maladies chroniques (VIH/sida, cancer, drépanocytose, diabète, HTA, ... ).

A noter que cette activité se déroule dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer et la mise en œuvre du projet « Préserve ton capital santé », initié par l'association Fenovie pour contribuer à la stratégie de lutte contre le cancer du sein.