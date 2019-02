Congo-Brazzaville: Diaspora - Présentation officielle du "Gotha Noir d'Europe" 2019-2020

En appui de sa base de données, le Club efficience livre au public parisien les profils de la diaspora d'Europe estimés méritants.

Vue comme un véritable outil source d'inspiration pour la jeune génération, l'encyclopédie dénommée "Gotha Noir d'Europe", sera présentée, le 8 février, à partir de 17 h, à l'hôtel Intercontinental opéra, au 2 rue Scribe dans le neuvième arrondissement de Paris, Salle Berlioz.

Le livre des parcours d'excellence de cette édition d'exception est bilingue (anglais/français). Il est préfacé par Pape Diouf, ancien président de l'équipe de Marseille, et son avant-propos est de Remy Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Dans l'ensemble, cette édition comportera plus de six cents parcours d'excellence, mettant en lumière des profils des diasporas résidant notamment en France, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne et Italie.

Pour son président, Elie Nkamgueu, réaliser cette édition, « c'est démentir les préjugés par l'exemple ». Il confie sur sa page de réseaux sociaux que les bénéfices des ventes de cet ouvrage sont reversés à la Bourse d'excellence afin d'encourager les jeunes méritants à poursuivre la voie des grandes écoles.

Instauré dans le cadre économique et sociétal pour les cinquante-quatre pays d'Afrique, le Club efficience est le premier réseau économique panafricain de France et d'Europe. Sa diaspora économique est installée en France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Luxembourg et Portugal.

